Der US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin werden laut Experten das Schicksal der Ukraine besiegeln. Die Europäische Union wird dabei in eine passive Rolle gedrängt. Trump ignoriert die EU und ihr Völkerrecht, und Putin wird seine Beute in der Ukraine erhalten. Die Situation ist für die Ukraine prekär, da die EU militärisch nicht in der Lage ist, einen Frieden in der Ukraine sicherzustellen.

Donald Trump und Wladimir Putin werden das Schicksal der Ukraine beschließen. Leidtragende sind die Überfallenen. Den Europäern macht der US-Präsident drei eiskalte Ansagen.

Zweitens: Ihr habt nichts zu bestellen, müsste aber später die Drecksarbeit verrichten und mit eigenen Soldaten den Frieden sichern. Drittens: Das Völkerrecht interessiert uns nicht. Putin bekommt seine Beute. Im November hätten sich die Europäer darauf vorbereiten können, was sie aber nicht taten. Sie klammerten sich an die schale Hoffnung, dass Trump nicht als Schwächling in die Geschichte eingehen wolle, indem er Putin zum Sieg verhilft. Dahinter schaut verschwommen die alte Zeit hervor, in der sich der große Bruder doch irgendwie um die Sicherheit Europas kümmerte. Diese Zeit ist abgelaufen, ihre Stunde hat geschlagen. Der Abgang des greisendominiert: Warum sollten sich die USA dafür interessieren, wenn zwei ferne slawische Völker aufeinander schlagen? Für die Ukraine ist Trump das Desaster, das sie immer befürchtet hatte. Welcher ukrainische Soldat will sich jetzt noch erschießen lassen, wenn er weiß, dass bald Schluss ist? Das Credo, keinen Frieden über die Köpfe der Ukrainer hinweg zu beschließen, ist zur hohlen Phrase geworden. Die Lage des Landes ist deshalb so prekär, weil die Europäer militärisch nicht in der Lage sind, einen Frieden in der Ukraine zu sichern. Deutschland als größte Macht ächzt bereits unter der vergleichsweise harmlosen Aufgabe, 5.000 Mann in Litauern abzustellen. Die Aufrüstung eines Landes ist nicht im Handumdrehen zu leisten. Sie dauert acht bis zehn Jahre. Drei Jahre sind seit dem russischen Überfall der Ukraine vergangen. Es ist zu wenig geschehen, um jetzt wahrscheinlich, um der Truppe genügend Rekruten zu verschaffen. Die Haltung, zur Not gehe ich wieder, wenn es mir auf dem Kasernenhof zu rau zugeht, wird nicht reichen. Mental dämmert Deutschland noch in der zu Ende gegangenen Epoche. Sicherheit hat wieder einen hohen Preis. Soldaten werden wieder mit ihrem Leben dafür einstehen müssen





