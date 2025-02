Trump und Putin nach Telefonat: Ist das Ende des Ukraine-Kriegs?

Nach einem ein anderthalb Stunden dauernden Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin scheint die Eiszeit zwischen den beiden Ländern zumindest vorläufig beendet zu sein. Beide Regierungen reden wieder miteinander und sprechen von einem Zeichen des guten Willens. Ein Treffen in Saudi-Arabien ist geplant, gefolgt von möglichen Treffen in Washington und Moskau. Doch die russische Politologin Tatjana Stanowaja warnt: Die Verhandlungen stehen erst am Anfang und die Positionen der Parteien sind sehr unterschiedlich.

Nach dem jüngsten Gefangenenaustausch und einem ein anderthalb Stunden dauernden Telefonat scheinen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin die besten Freunde zu sein. Trump äußerte sich zufrieden: „Wir wurden sehr nett von Russland behandelt“, und sein Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz sah das als „Zeichen des guten Willens seitens der Russen“. Ein Treffen in Saudi-Arabien ist wohl geplant, gefolgt von möglichen Treffen in Washington und Moskau.

Kremlchef Putin sieht das als einen großen Triumph. Die Eiszeit zwischen den USA und Russland scheint zumindest vorläufig beendet zu sein. Beide Regierungen reden wieder miteinander. Die Beziehungen dürften „im Interesse des Friedens auf der Erde nicht auf dem Nullpunkt liegen“, meint Leonid Slutski, der Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des russischen Parlaments. Putin „drückte seine Bereitschaft aus, amerikanische Beamte in Russland zu empfangen, um die Arbeitsbereiche von beidseitigem Interesse zu besprechen, darunter auch das Thema einer Lösung des Ukraine-Konflikts“, so Kremlsprecher Dmitri Peskow.Das Telefonat zwischen Trump und Putin: Ist das der Beginn des Friedens in der Ukraine, ausgehandelt von den beiden großen Mächtigen? Und dürfen die Europäer nur zuschauen – und zahlen? Mitnichten, meint die russische Politologin Tatjana Stanowaja. Im Moment sieht es so aus, „als ob Putin alle besiegt hat und die Tage der Ukraine gezählt sind“, schreibt sie auf Telegram. Doch: „Die Verhandlungen stehen erst am Anfang. Sie werden sehr schwierig sein, die Positionen der Parteien sind sehr unterschiedlich und ich würde sagen, im Moment scheinen sie unvereinbar.“ Stanowajas Einschätzung: „Trump will einen Waffenstillstand und das Ukraine-Thema beiseiteschieben. Für Putin wäre eine wirkliche Lösung, wenn die Ukraine ‚freundlich‘ gegenüber Russland wäre, seiner militärischen Fähigkeiten beraubt, und ihre Verfassung umschreiben würde, um die Nichtmitgliedschaft in der NATO zu garantieren.





