Trump und Putin treffen sich in Saudi-Arabien

US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin wollen sich in Saudi-Arabien treffen, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Trump zeigte sich optimistisch, dass Putin und Selenskyj Frieden wollen. Die Position der neuen US-Regierung nähert sich dem Kreml an, da eine internationale Truppe die Friedensvereinbarung in der Ukraine absichern soll, ohne US-Soldaten.

US-Präsident Trump und russischer Präsident Putin planen ein Treffen, wahrscheinlich in Saudi-Arabien . Das Treffen soll in naher Zukunft stattfinden, wie Trump im Weißen Haus erklärte. „Wir werden uns zum ersten Mal in Saudi-Arabien treffen und sehen, ob wir etwas erreichen können“, sagte er. Später könnten gegenseitige Besuche folgen. US-Verteidigungsminister Hegseth sprach in Brüssel über den neuen Ukraine-Kurs der USA, während Trump mit Putin telefonierte.

Trump drückte sein Vertrauen aus, dass Putin Frieden wolle, ebenso wie der ukrainische Präsident. „Ich möchte sehen, dass das Töten von Menschen aufhört“, betonte er. Trump sprach mit Russlands Präsident Putin über den Krieg in der Ukraine und telefonierte auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über seine Pläne. Selenskyj bezeichnete das Gespräch als „bedeutsam“ und sagte, Trump habe ihm Einzelheiten seines Telefonats mit Putin mitgeteilt. Trump und Selenskyj besprachen zudem die Vorbereitung eines neuen Dokuments zu Sicherheit, wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Ressourcenpartnerschaft. Der Mann, der Trumps Migrationspolitik lenkt Eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine bezeichnete er als unrealistisch und eine Rückkehr zu den Staatsgrenzen vor der Annexion der Krim 2014 als illusorisch. US-Verteidigungsminister Hegseth sprach in Brüssel über die Zukunft der Ukraine, während US-Präsident Trump mit Putin telefonierte. Dazu die ZDF-Korrespondenten in Washington und Moskau. Hegseth sagte am Mittwoch bei der Eröffnung eines Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe, dass eine internationale Truppe eine Friedensvereinbarung in der Ukraine absichern solle – aber ohne Beteiligung von US-Soldaten. Die Position der neuen US-Regierung ist damit nicht mehr allzu weit entfernt von der des Kremls. In einer gemeinsamen Erklärung fordern Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, Spanien, Großbritannien sowie die Europäische Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst eine Beteiligung an möglichen Friedensgesprächen zur Beendigung des Krieges. Trumps Regierung will den Ukraine-Krieg beenden. Die Pläne sehen keine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO vor. Die Europäer im Bündnis sind herausgefordert. Es solle ein Frieden sein, der die Interessen der Ukraine und die eigenen Interessen der europäischen Länder garantiere, hieß es. Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an.





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ukraine-Krieg Trump Putin Saudi-Arabien NATO Frieden Hegseth

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trump will Putin in Saudi-Arabien treffenUS-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin könnten bald persönlich aufeinandertreffen - nach Trumps Worten wohl in Saudi-Arabien.

Weiterlesen »

Trump und Putin planen Treffen in Saudi-ArabienUS-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin könnten bald in Saudi-Arabien zusammentreffen, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Trump sagte, er glaube, dass beide Seiten Frieden wollen und er hoffe auf eine Deeskalation des Konflikts.

Weiterlesen »

Bewegung im Ukraine-Krieg: Trump will Putin in Saudi-Arabien treffenWashington - US-Präsident Donald Trump will bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine Lösung für ein Ende des russischen

Weiterlesen »

Ukraine-Verhandlungen: Trump will Putin in Saudi-Arabien treffenMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Trump und Putin wollen in Saudi-Arabien zusammenkommenUS-Präsident Donald Trump plant ein Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Saudi-Arabien. Trump hofft auf eine Waffenruhe in der Ukraine 'in nicht allzu ferner Zukunft'. Er betont, dass er einen stabilen Frieden will, der auch langfristig hält.

Weiterlesen »

Trump will Putin in Saudi-Arabien treffenUS-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin könnten bald persönlich aufeinandertreffen - nach Trumps Worten wohl in Saudi-Arabien.

Weiterlesen »