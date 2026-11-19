Donald Trump und Wladimir Putin trafen sich erstmals seit einem Jahr in Shenzhen. Die Gespräche konzentrierten sich auf den Ukraine-Krieg und mögliche Friedensschritte.

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben in der südchinesischen Stadt Shenzhen zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit mehr als einem Jahr zusammengefunden. Der Gipfel findet im Rahmen des APEC-Gipfels statt und markiert eine direkte Konfrontation zwischen den beiden führenden Köpfen der USA und Russlands.

Erste Begegnung im asiatischen Raum

Die Gespräche zwischen den Staatschefs dauerten etwa vierzig Minuten. Das Weiße House charakterisierte die Unterhaltung gegenüber CNN als informelles "pull-aside". Diese Bezeichnung deutet darauf hin, dass die Besprechung weniger formell war als ein offizielles bilaterales Treffen. Dennoch bleibt die Bedeutung des Moments hoch, da beide Parteien durch die direkte Ansprache versuchen, die diplomatischen Spannungen zu managen.

Also read Historische Bilder: Herzliche Begrüßung zwischen Trump, Xi und Putin

Donald Trump zeigte sich beim Betreten des Raumes humorvoll. Er zeigte auf den bereits anwesenden russischen Präsidenten und fragte: "Wer ist das?" Nach einem Lachen fügte er hinzu: "Er ist mein Freund." Dieses Verhalten ist für den US-Präsidenten typisch, der auf hochrangigen Treffen oft flapsige Bemerkungen macht. Putin lächelte bei der Begrüßung, während Trump äußerte, aus dem Treffen könnten ein paar "wunderbare Dinge" entstehen.

Fokus auf den Ukraine-Krieg

Der Kerninhalt der Diskussionen war nach Angaben des Kremls vorab klar definiert. Es ging vor allem um den anhaltenden Krieg in der Ukraine. Donald Trump hat das klare Ziel, ein Ende des Krieges zu erreichen. Die Positionen der beiden Parteien dürften dabei weit auseinanderliegen, doch der Austausch selbst ist ein signifikantes Signal in der aktuellen geopolitischen Lage.

Advertisement

Die Teilnehmer des APEC-Gipfels umfassen neben Russland auch Japan, Südkorea, Australien und Kanada. Im Wirtschaftsforum beraten diese Nationen vor allem über Handel, Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Der diplomatische Hintergrund dieser wirtschaftlichen Themen bietet einen Rahmen für die politischen Diskussionen.

Zusammenkünfte mit Xi Jinping

Unmittelbar nach den Gesprächen mit Putin trifft Donald Trump auch Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping zu bilateralen Gesprächen. Diese Sequenz der Treffen ist einzigartig, da sie die Verbindung zwischen den größten wirtschaftlichen und militärischen Mächten der Welt hervorhebt. Donald Trump wird im Anschluss mit Xi Jinping zu ihrem ersten Dreiergipfel überhaupt zusammenkommen.

Die Anwesenheit von Xi Jinping während der Gespräche zwischen den USA und Russland unterstreicht die globale Dimension der aktuellen Entwicklungen. Die Dynamik in Shenzhen ist komplex, da sie wirtschaftliche Interessen mit sicherheitspolitischen Fragen verknüpft. Beobachter erwarten, dass die Ergebnisse dieser Treffen langfristige Auswirkungen auf die internationale Ordnung haben könnten.

Die Stadt Shenzhen dient als neutraler, aber global vernetzter Ort für diese entscheidenden Dialoge. Die mediale Aufmerksamkeit auf diese Treffen ist enorm, da sie als Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Washington, Moskau und Peking gedeutet werden können. Die konkrete Formulierung der Vereinbarungen oder Absichtserklärungen steht noch aus.