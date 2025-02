Trump und Putin vereinbaren sofortige Verhandlungen über den Ukraine-Krieg

US-Präsident Donald Trump und russischer Präsident Wladimir Putin haben ein Telefonat geführt und sich auf sofortige Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges geeinigt. Beide Seiten zeigten sich optimistisch, dass die Gespräche zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden.

US-Präsident Donald Trump hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und beide Seiten haben sich auf sofortige Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges geeinigt. Trump teilte die Nachricht auf der Online-Plattform Truth Social mit und betonte, es sei ein „langes und sehr produktives“ Gespräch gewesen. Er fügte hinzu, dass beide Seiten sich darauf geeinigt hätten, in enger Zusammenarbeit zu arbeiten und auch die jeweiligen Länder zu besuchen.

Demnach sollen die Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges umgehend beginnen. Als Erstes werde Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über das Gespräch informieren. „Ich glaube, dass diese Bemühungen zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden, hoffentlich bald!“, schrieb Trump. Aus dem Kreml hieß es, Putin habe seine Bereitschaft erklärt, Vertreter des Weißen Hauses in Russland zu empfangen – auch zur Lösung des Ukraine-Konflikts. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte das Telefonat und erklärte, dass Putin Trump nach Moskau eingeladen habe. Putin betonte in dem Gespräch aber, dass Russland auf eine Beseitigung der Ursache des Konflikts bestehe. Moskau sieht den russischen Angriffskrieg als Reaktion auf das Streben der Ukraine nach einem Beitritt zur Nato und die angebliche Unterdrückung der russischsprachigen Minderheit. Kurz vor der Bekanntmachung des Telefonats hatte Trumps Regierung erstmals öffentlich detailliert dargelegt, wie sie sich ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vorstellt. Die Amerikaner halten dabei schmerzhafte Zugeständnisse Kiews für unausweichlich – unter anderem den Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Außerdem sehen die USA die Europäer weitgehend alleine in der Pflicht, die Ukraine zu unterstützen und einen Frieden militärisch abzusichern – ohne amerikanische Truppen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth präsentierte die Vorstellungen bei einem Ukraine-Treffen in Brüssel, bei dem eigentlich Waffenlieferungen für Kiew koordiniert werden sollten. Er bestätigte damit düstere Vorahnungen der Ukrainer und Europäer.





