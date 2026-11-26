Donald Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte fordern Russland auf, den Krieg in der Ukraine nicht auszuweiten. Beim Treffen in Florida ging es auch um den Iran und höhere Verteidigungsausgaben.

US-Präsident Donald Trump (80) und Nato-Generalsekretär Mark Rutte (59) haben Russland aufgefordert, den Krieg in der Ukraine nicht auszuweiten. Trump empfing Rutte am Mittwoch auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Nach dem Treffen veröffentlichten beide eine gemeinsame Erklärung, in der die Warnung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin (74) formuliert wurde.

In der Erklärung heißt es, Trump und Rutte hätten darüber gesprochen, wie wichtig es sei, dass Russland jegliche Handlungen unterlässt, die den Krieg ausweiten könnten. Zugleich betonten beide, wie dringend ein möglichst schneller Frieden im Ukraine-Krieg sei.

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Warnung an Russland und Forderung nach Frieden

Trump und Rutte verlangen von Russland, Schritte zu unterlassen, die den Krieg in der Ukraine ausweiten könnten. Beide Seiten sprachen sich in der gemeinsamen Erklärung zudem für einen möglichst raschen Frieden aus.

Die Erklärung nennt keine konkreten Handlungen, die Moskau dabei vermeiden soll. Sie formuliert vielmehr eine allgemeine Erwartung an Russland, die Lage nicht weiter eskalieren zu lassen.

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Der Text erwähnt außerdem einen Dreiergipfel mit Chinas Präsident Xi Jinping vor rund einer Woche, bei dem Putin als Freund bezeichnet worden sein soll. Der Ablauf dieses Gipfels wird in dem vorliegenden Bericht nicht näher beschrieben.

Rutte kritisiert Bedrohungen in Europa und Berlin-Besuch

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte zu Wochenbeginn Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin getroffen und dort Sicherheitsbedrohungen in Polen und weiteren europäischen Staaten kritisiert. Hinter diesen Vorfällen steckt nach Angaben des Berichts mutmaßlich Russland.

Merz zeigte sich nach Angaben des Berichts schockiert über Berichte, wonach Russland die Stationierung von Atomwaffen im Weltall plant. Diese Berichte bilden den Hintergrund, vor dem Rutte und Trump in Florida über die Lage in Osteuropa beraten haben.

Iran, Verteidigungsausgaben und Rüstungsindustrie im Fokus

Neben dem Ukraine-Krieg war laut der gemeinsamen Erklärung auch der Konflikt im Iran ein Hauptthema des Treffens in Florida. Die Gespräche bezogen sich damit auf zwei große Krisenherde gleichzeitig.

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Nach Angaben des Weißen Hauses berieten Trump und Rutte zudem über höhere Verteidigungsausgaben. Auch Investitionen in die Rüstungsindustrie in den USA und im gesamten Bündnis standen auf der Agenda, wobei das Weiße Haus die Gesprächsinhalte mitteilte.