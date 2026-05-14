Trump und Xi Jinping treffen sich in Peking: Die gesperrte Straße von Hormus und die Taiwan-Krise

Donald Trump und Xi Jinping treffen sich in Peking zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt. Beide Regierungen sprechen über die gesperrte Straße von Hormus und die Taiwan-Krise. Trump hofft auf Chinas Hilfe bei der Eindämmung des Nahostkonflikts, während Xi warnt vor einem Konflikt mit Taiwan.

Die gesperrte Straße von Hormus führt zur Annäherung von Donald Trump (79) und Xi Jinping (72)! Gleich beim ersten Gespräch des Gipfels in Peking waren sich beide einig, dass die Straße von Hormus "offen bleiben" müsse.

Ziel sei es, den "freien Energiefluss" zu sichern. Eine klare Botschaft der beiden Großmächte an die Mullahs in Teheran. Es ist der erste Besuch eines US-Präsidenten in China seit fast einem Jahrzehnt. Und beide treibt ein Thema um: Die von den Mullahs als Geisel genommene Straße von Hormus.

Täglich werden mehr als 20 Millionen Barrel Rohöl, Kondensate und Ölprodukte durch die Meerenge exportiert. Fast ein Viertel der weltweiten täglich verbrauchten Menge. Zu großen Teilen Öl für den asiatischen Markt.und Xi ziehen bei diesem Thema an einem Strang. Laut dem Bericht des Weißen Hauses waren sich beide zudem einig, dass der Iran keine Gebühren für die Nutzung der Schifffahrtswege verlangen dürfe.

Damit stellen sich Washington und Peking demonstrativ gegen Teherans Vorgehen.von enormer Bedeutung. Der US-Präsident hofft offenbar auf Chinas Hilfe bei der Eindämmung des Nahostkonflikts. Und dafür schlug Trump zum Start des Treffens ungewöhnlich warme Töne an. Die Beziehungen zwischen den USA und China würden "besser sein als je zuvor", erklärte Trump.

Trump und Xi sprechen in Peking über Taiwan-Krise, Handel und die Zukunft der Beziehungen. Xi bezeichnete er sogar als "großartigen Anführer". Auch Xi zeigte sich auffallend versöhnlich. China und die USA sollten "Partner, nicht Rivalen" sein, erklärte der China-Chef beim Gipfelauftakt.

Beim Staatsbankett in der Großen Halle des Volkes lud Trump Xi und dessen Ehefrau zu einem Besuch ins Weiße Haus ein. Er sagte: "Es ist mir eine Ehre, Ihnen, Madam Peng, eine Einladung auszusprechen, uns am 24. September im Weißen Haus zu besuchen, und wir freuen uns darauf.

".plötzlich gegenseitig – nach Jahren rauer Worte. Doch ist alles nur Fassade? Denn bei einem Thema wurde am ersten Gipfeltag der Ton plötzlich wieder härter. Bei der Taiwan-Frage warnte Xi Trump vor einem Konflikt.

Sollte das Thema von den USA "schlecht gehandhabt werden", könne das die Beziehungen in eine "äußerst gefährliche Lage bringen"





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