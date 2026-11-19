US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben in China ein Treffen aufgenommen. Vorher sprach Trump 40 Minuten mit Putin. Einigkeit über Iran.

Die diplomatischen Spannungen zwischen den beiden Supermächten scheinen sich kurzfristig zu entspannen, während der Macht-Gipfel in China offiziell begann. Ein zentrales Ergebnis der bisherigen Verhandlungen ist die gemeinsame Position, dass Iran keine Atomwaffe besitzen darf. Diese Einigkeit bildet das Fundament für die weiteren Gespräche, die unter hoher medialer Aufmerksamkeit stattfinden. Die Klarheit in dieser Frage könnte den Weg für stabilere internationale Beziehungen ebnen.

Treffen zwischen Trump und Xi aufgenommen

Das historische Zusammentreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping hat seinen Lauf genommen. Beide Führungskräfte haben sich im offiziellen Rahmen der Gespräche in China getroffen. Der Fokus liegt auf der Koordinierung der außenpolitischen Strategie, wobei der Iran eine herausragende Rolle spielt. Die Tatsache, dass beide Seiten sich auf das Verbot der Atomwaffenentwicklung einigen konnten, ist ein signifikanter Schritt.

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Putin-Gespräch vor dem Gipfel in China

Kurz vor dem eigentlichen Treffen mit Xi Jinping führte Donald Trump ein intensives Telefonat mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin. Dieses Gespräch unter vier Augen dauerte genau 40 Minuten. Es diente vermutlich dazu, die russische Perspektive auf die aktuellen Entwicklungen zu hören und die eigene Position abzustimmen. Die kurze, aber fokussierte Konversation mit Putin ist als Vorbereitung auf die schwierigen Gespräche mit China zu verstehen.

Einigkeit über Iran und Atomwaffen

Die wichtigste gemeinsame Erklärung der USA und Chinas betrifft die nukleare Rüstung in Nahost. Beide Nationen sind sich einig, dass Iran keine Atomwaffe besitzen darf. Diese Haltung ist entscheidend für die regionale Sicherheit und die globale Nichtverbreitungsarchitektur. Die Vereinigung dieser mächtigsten Staaten der Welt in dieser Frage sendet ein starkes Signal an Teheran und die internationale Gemeinschaft. Es geht nicht nur um Waffen, sondern um die langfristige Stabilität im Nahen Osten.

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Auswirkungen auf die globale Sicherheitspolitik

Die Zusammenarbeit zwischen Washington und Peking in dieser Frage hat weitreichende Konsequenzen. Die Kontrolle über den Iran ist ein globales Anliegen, das keine nationalen Grenzen kennt. Durch die gemeinsame Front der USA und Chinas wird der Druck auf Iran erheblich steigen. Dies könnte den diplomatischen Druck erhöhen, um die Verhandlungen voranzutreiben. Die Weltgemeinschaft muss nun mit einer kohärenteren Antwort auf die iranische Nuklearentwicklung rechnen.

Zukünftige Schritte nach dem Gipfel

Die nächsten Tage werden zeigen, wie diese Einigkeit in konkrete Maßnahmen übersetzt wird. Donald Trump und Xi Jinping werden wahrscheinlich weitere Details zu Sanktionen oder diplomatischen Initiativen besprechen. Die Effektivität dieser neuen Allianz hängt von der Umsetzung ab. Beobachter erwarten detaillierte Joint Statements nach Abschluss der Gespräche. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen den rivalisierenden Supermächten ist ein Novum in der aktuellen Geopolitik.