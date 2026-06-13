Trump unter Druck: Irans Dementi und steigende Inflation trüben WM-Start

Während Donald Trump eine Friedensvereinbarung mit dem Iran zum WM-Start ankündigte, dementierte der Iran umgehend. Gleichzeitig explodieren die Verbraucherpreise in den USA, was die innenpolitische Lage für den Präsidenten weiter verschärft. Politologen sehen republikanische Abgeordnete zunehmend von Trump abwenden.

Zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft sollte der Krieg zwischen den USA und dem Iran unbedingt beendet sein, damit Donald Trump s Selbstinszenierung im Mittelpunkt stehen und der vermeintliche Sieg als Erfolg verkauft werden kann.

Doch die US-Regierung verwickelt sich immer wieder in den Konflikt: In dieser Woche griffen sich die USA und der Iran erneut gegenseitig an. Zwar kündigte Trump am Samstag an, am Sonntag solle eine Friedensvereinbarung unterzeichnet werden. Doch der Iran dementierte diese Ankündigung umgehend. Die Hängepartie wird für Trump zunehmend auch innenpolitisch zum Problem.

Nach Einschätzung des Harvard-Politologen Professor Matthew Baum führen sinkende Umfragewerte und vor allem das Ende der Vorwahlsaison dazu, dass kritische republikanische Abgeordnete weniger Angst vor dem Präsidenten haben. Baum erklärte gegenüber BILD: Der Krieg gegen den Iran sei äußerst unpopulär, was ihn zu einem Hauptgrund für wachsenden Widerstand mache. Hintergrund ist, dass Trump in den letzten Wochen loyalen Abgeordneten seine Unterstützung, die sogenannte Endorsement, zusagte - entscheidend für die Erfolgsaussichten bei den Midterm Elections im November.

Viele Kritiker aus der eigenen Partei verloren jedoch Trumps Vertrauen. Doch diese Endorsement-Phase nähert sich dem Ende. Die Vorwahlsaison gehe zu Ende, was die Republikaner im Kongress von unmittelbarer Angst befreie. Da auch die Zustimmungswerte Trumps weiter sinken, zeichne sich zunehmend Widerstand ab.

Bei den Zwischenwahlen im November könnten republikanische Kongressmitglieder, wenn sie glauben, dass Trumps Politik ihre Wiederwahlchancen schmälert, sich in den nächsten Wochen von ihm abwenden, so Politologe Baum. In den USA sind unterdessen die Verbraucherpreise sprunghaft angestiegen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Inflation im Mai erstmals seit drei Jahren auf über vier Prozent gestiegen ist. Damit legte die Inflation den zweiten Monat in Folge deutlich zu und übertraf weiterhin das von der US-Notenbank Fed angestrebte Ziel von zwei Prozent.

Für Energie musste 23,5 Prozent mehr gezahlt werden als vor einem Jahr. Benzin hat sich sogar um 40 Prozent verteuert. Das ist Gift für Trumps Zustimmungswerte! Der US-Präsident sagte am Mittwoch auf die Frage eines Journalisten zu der deutlich gestiegenen Inflation: Die Zahlen waren großartig.

Ich liebe die Inflation. Doch Trumps Beunruhigung ist offensichtlich: Am Freitag starteten die USA erfolgreich mit 4:1 gegen Paraguay in die Fußball-WM - doch ohne Trump im Stadion. Nachdem er bei einem NBA-Spiel ausgebuht worden war, blieb er dem WM-Spiel fern





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