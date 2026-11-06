Trump unterschreibt Dekret zum Schutz des Oval Office

US-Präsident Donald Trump unterzeichnet ein Dekret, um das Oval Office und den Kabinettsraum als nationales Denkmal auszuweisen und vor Umbauten künftiger Präsidenten zu schützen.

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag ein strategisches Dekret unterzeichnet, das darauf abzielt, das historische Oval Office sowie den benachbarten Kabinettsraum im Westflügel des Weißen Hauses vor umfassenden Umbaumaßnahmen zukünftiger Amtsinhaber zu bewahren. Dieser administrative Schritt ist konzipiert, um diese beiden Räume offiziell als nationales Denkmal auszuweisen, wodurch sie einen erhöhten rechtlichen Schutzstatus erhalten sollen. Um diese Maßnahme endgültig wirksam zu machen, ist jedoch noch die ausdrückliche Zustimmung des US- Kongress es erforderlich, die noch aussteht.

Schutzstatus gegen künftige Umbauten

Der US-Präsident betonte ausdrücklich, dass sein Ziel darin bestehe, diese außergewöhnlichen Räume vor jeglicher Zerstörung zu sichern. Trump erklärte während der Unterzeichnung, dass dieser neue Status es unmöglich machen werde, dass irgendeine Person in der Zukunft diese Räume zerstöre. Zukünftige Präsidenten werden durch das Dekret formal daran gehindert, eigenmächtige Baumaßnahmen am Oval Office oder am angrenzenden Kabinettszimmer durchzuführen, was die Struktur und den historischen Wert der Räume langfristig stabilisieren soll.

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Der Präsident versicherte weiter, dass das Oval Office nicht abgerissen, zerstört oder anderweitig berührt werden dürfe. Trotz dieser strikten Vorgaben reagierte er auf journalistische Rückfragen mit einer gewissen Nuance. Als gefragt wurde, ob der nächste Präsident die von ihm installierten goldenen Dekorationen wieder entfernen dürfe, antwortete Trump, dass diese zwar tun könnten, was sie wollten, jedoch dies mit großer Sorgfalt zu tun hätten, was auf eine implizite Erwartung respektvollen Umgangs hindeutete.

Kritik vor den Kongresswahlen

Kritiker hatten Donald Trump vor den Kongresswahlen am Dienstag vorgeworfen, er ignoriere die akuten Sorgen der Wähler bezüglich eines drohenden Iran-Krieges und steigender Lebenshaltungskosten. Stattdessen konzentriere er sich vermehrt auf zahlreiche Bau- und Renovierungsprojekte in der US-Hauptstadt Washington. Diese Kritikpunkte wurden im politischen Diskurs intensiv thematisiert und dienten als Gegenargument zu den administrativen Maßnahmen des Präsidenten.

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Der frühere Präsident Barack Obama hatte im Wahlkampf satirisch auf diese Prioritätensetzung angespielt, indem er behauptete, der Immobilienmogul Trump sei besessen von Hausrenovierungen. Obama führte als Beispiele an, dass Trump Goldmedaillen mit Sekundenkleber am Kamin im Oval Office befestigt, den Rosengarten zugepflastert und einen Ballsaal erbaut habe, der größer sei als das Weiße Haus. Diese Kommentare spiegeln die anhaltende politische Polarisierung wider.

Veränderungen seit 2025 und politische Lage

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 hat Donald Trump selbst weitreichende Veränderungen an dem historischen Gebäude und in Washington DC vorgenommen. Diese physischen Anpassungen stehen im Kontrast zu den aktuellen Schutzbestrebungen für die Zukunft. Gleichzeitig vermeidet der Präsident es direkt, auf die verheerende Niederlage seiner Republikaner bei den jüngsten Kongresswahlen einzugehen.

Ein visueller Verweis auf die aktuelle politische Situation war jedoch deutlich sichtbar. Vor ihm auf dem Schreibtisch lag eine rote Baseballkappe mit der Aufschrift Veto. Nach dem Wahlsieg der Demokraten hatte der US-Präsident bereits angekündigt, dass er bei Gesetzesvorhaben der Opposition sein Veto-Recht nutzen werde, was die weitere politische Dynamik prägen wird.