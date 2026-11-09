US-Präsident Donald Trump bekräftigt seine volle Unterstützung für Pete Hegseth. Die Debatte über Hegseths Eignung eskaliert angesichts des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten.

Donald Trump hat seine unerschütterliche Unterstützung für Pete Hegseth als Verteidigungsminister unterstrichen und dabei auf die als erfolgreich eingestuften militärischen Operationen in Iran und Venezuela verwiesen.

Diese klare Positionierung des US-Präsidenten folgt auf scharfe Kritik von Demokraten, die Hegseths Qualifikation für das Amt anzweifeln. Trump argumentierte, dass sein Kabinettsmitglied zwei entscheidende Konflikte gewonnen habe, was ihn von seinen Kritikern abgrenzen soll.

Die Zustimmung des Präsidenten steht im krassen Gegensatz zu den Bewertungen von Oppositionsführern im US-Kongress. Hakeem Jeffries hat Hegseth laut dem Sender National Public Radio als den unqualifiziertesten Verteidigungsminister in der Geschichte der Vereinigten Staaten bezeichnet. Jeffries wies dabei auf die Verantwortung von Hegseth für den von Trump im Februar begonnenen und unpopulären Krieg gegen den Iran hin. Dieser Konflikt hat laut Jeffries weltweit zu wirtschaftlichen Verwerfungen und einem starken Anstieg der Benzinpreise geführt, was die politische Situation weiter verschärft.

Donald Trump äußerte sich am Sonntag in West Palm Beach in Florida ausdrücklich zu dieser Debatte. Er sagte Reportern, dass er Pete Hegseths Vorgehen im Krieg gegen den Iran nachdrücklich unterstütze. Der Präsident betonte, dass Hegseth sich im Grunde schuldig gemacht habe, zwei Kriege gewonnen zu haben. Dabei bezog er sich spezifisch auf die Situation im Iran sowie auf die US-Militäroperation in Venezuela, bei der Nicolás Maduro gefangen genommen wurde. Diese Darstellung dient dazu, die militärischen Erfolge als Legitimation für Hegseths Amtsführung zu nutzen.

Internationale Reaktionen auf diese eskalierende Rhetorik bleiben besorgt. Diplomaten befürchten unterdessen eine weitere Eskalation des Iran-Kriegs, der nach Einschätzung vieler Experten keineswegs zu Ende ist. Die geopolitischen Spannungen nehmen weiter zu, während die Vereinigten Staaten ihre militärische Präsenz und ihre diplomatischen Druckmittel im Nahen Osten aufrechterhalten. Die Lage bleibt instabil, da keine klaren Zeichen auf eine rasche Deeskalation hindeuten.

US-Außenminister Marco Rubio dämpfte auf dem Weg zu einem G7-Treffen die Erwartungen an eine baldige diplomatische Einigung. Er erklärte, er würde nicht sagen, dass die Vereinigten Staaten kurz vor einem Durchbruch stehen. Die aktuellen Verhandlungen seien derzeit wenig produktiv, was auf tiefe Uneinigkeiten zwischen den beteiligten Parteien hinweist. Diese Einschätzung unterstreicht die Schwierigkeiten, den Konflikt durch rein diplomatische Means zu lösen.

Die Diskrepanz zwischen der harten Linie der US-Regierung und der internationalen diplomatischen Realität zeichnet sich weiter ab. Während Trump und Hegseth militärische Siege betonen, warnen Jeffries und diplomatische Quellen vor den wirtschaftlichen und globalen Folgen. Die anstehenden G7-Gespräche werden nun als wichtiger Test für die Koordinationsfähigkeit der westlichen Staaten betrachtet, obwohl Rubio keine sofortigen Fortschritte erwartet. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob eine path to de-escalation gefunden werden kann oder ob die Konfliktdynamik weiter anhält.