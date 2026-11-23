US-Präsident Trump fordert die sofortige Rückkehr von Jensen Huang zum Vorstand von Nvidia. Die Aktien des Chipkonzerns reagieren positiv auf die politische Unterstützung im Kontext der Spionageaffäre.

US-Präsident Donald Trump hat öffentlich eine Kehrtwende bei der Führung von Nvidia gefordert. Er drängt den Verwaltungsrat des Technologiekonzerns dazu, den zurückgetretenen Chief Executive Officer Jensen Huang wieder in sein Amt einzusetzen. Trump begründet diesen Schritt mit der Überzeugung, dass dies nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die USA von größtem Nutzen sei.

Politische Intervention im Tech-Riesen

Der 80-jährige US-Präsident nutzte die Plattform Truth Social, um seine Forderung unmissverständlich zu äußern. Er hoffe, dass der Nvidia-Vorstand die Entscheidung treffen werde, Jensen Huang erneut an die Spitze des Chip-Giganten zu berufen. Trump argumentiert, dass diese Personalie der beste Ausgang für das Geschäft des Unternehmens und gleichzeitig strategisch vorteilhaft für die Vereinigten Staaten wäre. Diese Positionierung erfolgt im Rahmen einer laufenden öffentlichen Debatte über die Führung der Technologiefirma.

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Schon am 16. November hatte Trump seine Unterstützung für Huang zum Ausdruck gebracht. Damals erklärte er, er hätte persönlich nichts gegen eine Rückkehr des langjährigen CEOs. Trump meinte zudem, Huang habe eine große Lektion aus der aktuellen Krise gelernt. Der US-Präsident betonte mehrfach, dass er Huangs Aussage glaubt, er habe nichts von möglichen Geheimdienstverbindungen seiner Affäre gewusst. Diese Aussage diente ihm als Grundlage für seine aktuelle Forderung nach seiner Wiedereinsetzung.

Aktienkurs reagiert positiv auf Trumps Statement

Die wirtschaftlichen Implikationen dieser politischen Unterstützung zeigen sich bereits an den Finanzmärkten. Investoren scheinen Trumps Einschätzung zu teilen, da die Nvidia-Aktie nach dessen jüngstem Vorstoß im außerbörslichen Handel zeitweise um rund 6,5 Prozent zulegte. Dies steht im krassen Gegensatz zu den Tagen zuvor, in denen das Unternehmen mit erheblichen Kursverlusten zu kämpfen hatte. Am Freitag verlor die Aktie allein 14 Prozent und schloss bei 125,53 Dollar.

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Seit dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November ist der Aktienkurs insgesamt um rund ein Viertel eingebrochen. Der positive Effekt durch Trumps Intervention deutet darauf hin, dass der Markt Unsicherheit bezüglich der künftigen Strategie und Führung von Nvidia abbauen möchte. Eine stabile Rückkehr der ursprünglichen Führungspersönlichkeit könnte als Signal für Kontinuität und Know-how-Transfer gewertet werden.

Spionagevorwürfe belasten die Situation

Die aktuelle Krise um Jensen Huang ist eng mit einer Spionageaffäre verbunden, die tief in das persönliche Umfeld des CEO reicht. Laut Berichten der New York Times soll die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang mehr als ein Jahr lang Kontakt zu einem Mitarbeiter des chinesischen Geheimdienstes gehabt haben. Alice Huang ist 42 Jahre alt und nicht mit Jensen Huang verwandt. Diese Verbindungen stehen im Fokus der Ermittlungen und sorgen für erheblichen Druck auf den Verwaltungsrat.

Es gibt jedoch bislang keine bewiesenen Fakten, die belegen, dass Alice Huang tatsächlich als Spionin für den chinesischen Geheimdienst tätig war. Ebenso liegen keine Beweise vor, die zeigen, dass Jensen Huang von diesen Geheimdienstkontakten seiner Partnerin wusste. Auch ist nicht nachgewiesen, dass der Nvidia-Cheo wissentlich Informationen an China weitergegeben hat. Dennoch belasten die Vorwürfe die Reputation des Unternehmens und führen zu einer intensiven internen und externen Debatte.

Weitere Entwicklungen und offene Fragen

Die Situation bleibt dynamisch, da weitere Informationen aus den Ermittlungen erwartet werden. Der Verwaltungsrat von Nvidia steht vor der schwierigen Aufgabe, die Interessen des Unternehmens gegen die politischen Forderungen und die öffentlichen Vorwürfe abzuwägen. Die Rückkehr von Jensen Huang würde zwar die Expertise eines erfahrenen Leaders sichern, könnte jedoch auch die Kontroverse neu entfachen.

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Bisherige Äußerungen von Trump deuten darauf hin, dass er weiterhin stark hinter Jensen Huang steht. Er habe einmal geschrieben, dass es nur einen Mann gäbe, der Huang ersetzen könne, wenn dieser nicht zurückkehrt, nannte aber später TIM Cook von Apple als mögliche Alternative. Inzwischen setzt Trump offenbar wieder ganz auf Huang. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, wie sich die Beweislage bezüglich der Spionagevorwürfe konkretisiert und wie der Nvidia-Vorstand auf den öffentlichen Druck reagiert.