Trump unterzeichnet Friedensabkommen mit Iran im Schloss Versailles

US-Präsident Donald Trump hat im Schloss Versailles überraschend eine Absichtserklärung mit Iran für Frieden im Nahen Osten unterzeichnet. Das Ereignis fand am Rande des G-7-Gipfels statt und markiert den Start für weitere Verhandlungen.

In einer spektakulären Szenerie hat US-Präsident Donald Trump im Schloss Versailles einen überraschenden diplomatischen Coup vollzogen. Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron unterzeichnete er eine Absichtserklärung zwischen den USA und Iran , die als erster Schritt hin zu einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten gilt.

Die Unterzeichnung fand am Rande des G-7-Gipfels statt, der im französischen Évian tagte, und war offenbar so kurzfristig angesetzt, dass Trump mit knapp drei Stunden Verspätung zu dem mit Spannung erwarteten Event in Versailles eintraf. Die prunkvolle Kulisse des Schlosses, insbesondere der über 300 Jahre alte Spiegelsaal mit seinen 17 Fenstern und 17 Spiegeln, diente als beeindruckende Bühne für das historische Treffen.

Beide Staatsoberhäupter zeigten sich sichtlich beeindruckt von der Architektur; Trump hatte im Vorfeld betont, er sei Fan von wunderschönen Orten und Versailles sei "the real deal", insbesondere wegen des reichlich vorhandenen Golds. Neben den Präsidenten waren auch mehrere Minister aus beiden Ländern anwesend. Die Unterzeichnung des Memorandums of Understanding (MoU) war ursprünglich für den darauf folgenden Freitag in der Schweiz geplant. Die plötzliche Verlagerung nach Versailles und die öffentliche Inszenierung des Aktes lassen auf eine bewusste mediale Wirkung schließen.

Das Weiße Haus veröffentlichte umgehend ein Video der Szene, das schnell die Runde machte. Das MoU selbst ist jedoch kein bindender Friedensvertrag, sondern lediglich eine Absichtserklärung, die den Startpunkt für komplexe und langwierige Detailverhandlungen markiert. Iranische Seite bestätigte wenig später, dass der erste Schritt zur Beendigung der Konflikte im Nahen Osten eingeleitet sei. Ein Foto zeigt den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian mit der unterzeichneten Urkunde in der Hand.

Nach der öffentlichen Zeichensetzung reiste Trump noch in der Nacht zum frühen Donnerstagmorgen wieder ab und flog in der Air Force One weiter. Das geplante eigentliche Treffen iranischer und US-amerikanischer Vertreter in der Schweiz soll dennoch stattfinden, wie die US-Regierung mitteilte. Dort könnten bereits die ersten praktischen Verhandlungen zur konkreten Umsetzung des Abkommens beginnen.

Die ungewöhnliche und theatralische Inszenierung des ersten Schritts auf französischem Boden unterstreicht die Bedeutung, die beide Seiten dem Ereignis beimessen, auch wenn die tatsächlichen Friedensbemühungen noch viele Hürden zu überwinden haben





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