Trump vereinbart Sofortverhandlungen mit Putin über Ende des Ukraine-Krieges

US-Präsident Donald Trump telefonierte mit Kremlchef Wladimir Putin und vereinbarte sofortige Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Trump teilte das Ergebnis des Gespräches auf seiner Plattform Truth Social mit und informierte anschließend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj per Telefon.

Die Nachrichtenagentur Tass berichtet, Putin habe Trump nach Moskau eingeladen. Beide Männer hätten über die bilateralen Beziehungen und die Lage im Nahen Osten gesprochen.

Die Nachrichtenagentur RIA berichtet, auch über die Ukraine sei gesprochen worden. Trump schrieb, er habe ein „langes und sehr produktives“ Telefonat mit Putin gehabt. „Wir sind übereingekommen, sehr eng zusammenzuarbeiten und auch die Nationen des jeweils anderen zu besuchen.“ Es sollten sofort Verhandlungen beginnen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. „Ich glaube, dass diese Bemühungen zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden, hoffentlich bald!“ Anschließend informierte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ebenfalls per Telefon. Das Gespräch habe etwa eineinhalb Stunden gedauert, teilt das Präsidialamt in Kiew mit. Es sei ein „bedeutsames Gespräch“ gewesen, teilt Selenskyj mit. Trump habe ihm Einzelheiten seines Telefonats mit Putin mitgeteilt. Er und Trump hätten auch die Vorbereitung eines neuen Dokuments über Sicherheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ressourcenpartnerschaft besprochen. Außerdem hätten sie vereinbart, den Kontakt aufrechtzuerhalten und ein Treffen zu planen. Stunden vor Trumps Äußerungen auf seiner Plattform Truth Social erklärte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel, eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine sei unrealistisch. Dabei deutete er an, dass sich Kiew von der Hoffnung verabschieden müsse, alle von Russland eroberten Gebiete zurückzugewinnen. Stattdessen solle sich das Land auf einen ausgehandelten Frieden einstellen, der von internationalen Truppen abgesichert werde





