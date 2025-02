Trump verhandelt mit Putin über Friedensgespräche für Ukraine

US-Präsident Donald Trump hat mit russischen Präsident Wladimir Putin telefoniert und vereinbart, dass Verhandlungsteams sofort Gespräche aufnehmen sollten, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Beide Seiten haben die Bereitschaft zum Dialog signalisiert und die Unterstützung der jeweiligen Nationen zugesichert.

US-Präsident Donald Trump hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und sofortige Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vereinbart. Trump teilte das Gesprächsergebnis auf der Online-Plattform Truth Social mit. Der Kreml bestätigte den Anruf. Trump beschrieb das Gespräch als „lang und sehr produktiv“ und erklärte, man sei sich einig, „sehr eng zusammenzuarbeiten“ und auch die Nationen des jeweils anderen zu besuchen.

Als Erstes informierte Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über das Gespräch. Trump schrieb: „Ich glaube, dass diese Bemühungen zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden, hoffentlich bald!“. Selenskyj bestätigte auf X, ein „wichtiges Gespräch“ mit Präsident Trump geführt zu haben. „Wir sprachen lange über Möglichkeiten, Frieden zu erreichen, erörterten unsere Bereitschaft, auf Teamebene zusammenzuarbeiten, und die technologischen Fähigkeiten der Ukraine - einschließlich Drohnen und anderer fortschrittlicher Industrien“, schrieb Selenskyj. Er sei Präsident Trump „dankbar für sein Interesse an dem, was wir gemeinsam erreichen können“.Die Verhandlungen mit Russland sollen auf Seiten der USA von Außenminister Marco Rubio, CIA-Direktor John Ratcliffe, dem nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz und dem Botschafter und Sondergesandten Steve Witkoff geleitet werden, erklärte Trump auf Truth Social. Aus dem Kreml hieß es, Putin habe seine Bereitschaft erklärt, Vertreter des Weißen Hauses in Russland zu empfangen - auch zur Lösung des Ukraine-Konflikts, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. „Putin und Trump haben auch die Fortführung persönlicher Kontakte verabredet, darunter auch die Organisation eines persönlichen Treffens.“ Putin habe Trump nach Moskau eingeladen. Er verwies in dem Telefonat aber darauf, dass Russland auf eine Beseitigung der Ursache des Konflikts bestehe. Nach Darstellung Moskaus wurde der russische Angriffskrieg durch das Streben der Ukraine in die NATO und die angebliche Unterdrückung der russischsprachigen Minderheit verursacht. Kurz vor der Mitteilung zu dem Telefonat hatte Trumps Regierung erstmals öffentlich im Detail dargelegt, wie sie sich ein Ende von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine vorstellt. Die Amerikaner halten dabei schmerzhafte Zugeständnisse Kiews für unausweichlich - unter anderem den Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Außerdem sehen die USA die Europäer weitgehend alleine in der Pflicht, die Ukraine zu unterstützen und einen Frieden militärisch abzusichern - ohne amerikanische Truppen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth präsentierte die Vorstellungen bei einem Ukraine-Treffen in Brüssel, bei dem eigentlich Waffenlieferungen für Kiew koordiniert werden sollten. Er bestätigte damit düstere Vorahnungen der Ukrainer und Europäer





