Trump verhängt neue Zölle auf Stahl und Aluminium: Welche Folgen drohen Europa?

US-Präsident Donald Trump hat erneut mit einem Dekret Zölle verhängt. Dieses Mal sind Stahl und Aluminium betroffen. Ein Ökonom erläutert die potenziellen Folgen für die europäische Wirtschaft. Experten schätzen, dass die Auswirkungen auf Europa überschaubar bleiben würden. „Es ist zwar nicht gut für unsere Volkswirtschaften, aber nicht verheerend“, sagte Gabriel Felbermayr, ehemaliger Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, der Nachrichtenagentur dpa.

Zudem könnten die Stahlpreise sinken, wenn mehr Stahl in Deutschland verbleibt und andere Länder statt in die USA mehr nach Deutschland liefern. Davon könnten beispielsweise Hersteller von Windrädern profitieren. Obwohl China der weltweit größte Produzent und Exporteur von Stahl ist, wird aus der Volksrepublik nur sehr wenig Stahl in die USA geliefert. Die Zölle in Höhe von 25 Prozent, die Trump bereits in seiner ersten Amtszeit 2018 eingeführt hat, schlossen den Großteil des chinesischen Stahls vom US-Markt aus. China exportierte im vergangenen Jahr 508.000 Nettotonnen Stahl in die USA, was 1,8 Prozent der gesamten US-Stahleinfuhren entspricht. Bei Aluminium sind die USA noch stärker von Importen abhängig. Etwa die Hälfte des in den USA verbrauchten Aluminiums wird importiert, der größte Teil kommt aus dem Nachbarland Kanada. Mit 3,2 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr waren die kanadischen Einfuhren doppelt so hoch wie die der neun folgenden Länder zusammen. Die Aluminiumverhüttungsindustrie in den USA ist im weltweiten Vergleich klein. Nach Angaben des geologischen Instituts der USA (USGS) beträgt die gesamte Schmelzkapazität des Landes nur 1,73 Prozent der weltweiten Gesamtkapazität. „Für Deutschland würden die Zölle nach unseren Berechnungen knapp 0,03 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen“, sagte Felbermayr nach einer aktuellen Analyse. In Euros mache das einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro an Wertschöpfung aus. „Dann wären wir schnell bei einem Verlust von 0,3 oder 0,4 Prozent oder zwölf Milliarden Euro Wertschöpfungsverlust“, sagte Felbermayr. Trump versuche mit Zöllen „politischen Druck auszuüben“. Dafür sei man gewappnet und setze auf „Gegenmaßnahmen“, so Bernd Lange, SPD, Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament. Der heute in Wien tätige Wirtschaftsprofessor geht zur Zeit davon aus, dass die US-Zölle vor allem ein ‚Drohinstrument‘ sind: Europa sei aber heute in einer schwierigeren Position als vor acht Jahren, als ein Deal mit Trump gefunden wurde, um Zölle abzuwenden. Unter anderem seien die Europäer abhängiger von den USA, etwa wegen der Flüssiggaslieferungen, und sie hätten den damals versprochenen Abbau von Industriezöllen nicht umgesetzt. „Die Frage ist, wie viel Porzellan wird zerschlagen, bis man wieder den Tisch decken kann.





