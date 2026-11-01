Trump verliert Epstein-Klage und droht rechtliche Konflikte

US-Präsident Donald Trump scheitert mit einer zehn Milliarden Dollar teuren Klage gegen das Wall Street Journal. Weitere Rechtsstreits belasten seine Amtszeit.

Ein US-Bundesrichter in Miami hat eine Klage von Präsident Donald Trump gegen die Zeitung The Wall Street Journal sowie den Unternehmer Rupert Murdoch abgewiesen. Die Kläger hatten gefordert, dass das Medienhaus böswillig verleumderische Aussagen über Verbindungen Trumps zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gemacht habe. Der Richter urteilte, dass Trump nicht nachweisen konnte, dass eine solche böswillige Absicht vorlag. Dies stellt einen deutlichen Rückschlag für die Regierung dar, die versucht hat, kritische Nachrichtenmedien unter Druck zu setzen.

Absage der Milliardenklage gegen Medien

Richter Darrin Gayles begründete die Entscheidung damit, dass die Klage versuche, Mängel in der Berichterstattung des Wall Street Journal zu erfinden. Es gab keine Beweise dafür, dass die Redaktion absichtlich falsche Informationen verbreitet hat. Diese Abweisung ist Teil einer breiteren Konfrontation zwischen der Trump-Administration und etablierten Nachrichtensendern. Trump prangert öffentlich Medien an, die auf eine Art berichten, die ihm missfällt, und nutzt dabei häufig den Begriff Fake News. Neben dem Journal führt die Regierung auch Rechtsstreitigkeiten mit der BBC, der Nachrichtenagentur AP sowie CNN, MS NOW und Politico. Letztere drei haben ihrerseits Trump verklagt, um wieder Zugang zum Weißen Haus zu erhalten.

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Konflikt um Triumphbogen in Washington

Neben den juristischen Auseinandersetzungen mit der Presse schwebt Trump ein riesiger Triumphbogen in der US-Hauptstadt vor, stößt jedoch nun auf Widerstand. Die Bundesstaaten Washington D.C. und Virginia haben gemeinsam bei Gericht eine Klage gegen die US-Regierung eingereicht. Sie werfen der Bundesregierung vor, den Plan für das Monument bislang nicht vom US-Parlament genehmigt haben zu lassen. Ziel der Kläger ist es, den Bau untersagen zu lassen. Kritisiert wird insbesondere die geplante Höhe des Bogens, der größer sein soll als der berühmte Arc de Triomphe in Paris. Der vorgesehene Standort liegt zentral in der Hauptstadt in der Nähe des Lincoln Memorial sowie nicht weit vom riesigen Militärfriedhof Arlington entfernt, wo Hunderttausende Gräber liegen.

Ermittlungen wegen Wählertäuschung in Alaska

Im Bereich der Wahlsicherheit intensiviert die US-Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen mutmaßlicher Wählertäuschung bei der Senatswahl im Bundesstaat Alaska. Der zuständige Bundesstaatsanwalt Michael Heyman erklärte, dass die Untersuchungen nach einem Zeitungsbericht der New York Times über eine angebliche Verschwörung der Demokraten verstärkt wurden. Es geht um den Vorwurf, die Demokraten hätten einen aussichtslosen Kandidaten angeworben, um dem republikanischen Amtsinhaber zu schaden. Das Wahlkampfteam der demokratischen Kandidatin Mary Peltola soll möglicherweise an der Rekrutierung eines Mannes namens Daniel J. Sullivan Jr. beteiligt gewesen sein. Dieser solle dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan Stimmen abjagen. Das Rennen in Alaska gilt als eines von mehreren, die über die künftige Mehrheit im US-Senat entscheiden könnten.

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Justizministerium will Stimmzettel sichern

Das US-Justizministerium versucht vor Gericht zu erwirken, dass bestimmte Stimmzettel nach der umkämpften Senatswahl in Alaska gesondert aufbewahrt werden. Dabei geht es speziell um Stimmen für den politischen Neuling Dan J. Sullivan, den die Republikaner für einen Strohmann der Demokraten halten. Aus einem Antrag der US-Regierung vor dem Gericht in Anchorage geht hervor, dass das Ziel darin besteht, falls nötig untersuchen zu können, ob Wählerinnen und Wähler bei der Stimmabgabe aufgrund der Namensgleichheit zweier Kandidaten verwirrt gewesen seien. Diese Maßnahme steht im Kontext der erhöhten Spannungen rund um die bevorstehenden Kongresswahlen am Dienstag, bei denen über die Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat entschieden wird.

Drohung mit Strafverfolgung untersagt

In einer weiteren wichtigen Entscheidung hat ein US-Gericht der Regierung von Präsident Donald Trump untersagt, Wahlhelfern mit Strafverfolgung zu drohen. Die Richterin gab damit einer Klage von Gewerkschaften der Wahlhelfer statt. In ihrer einstweiligen Verfügung untersagte sie dem Justizministerium, von den örtlichen Behörden die Streichung von Wählern aus den Wählerlisten oder die Zurückweisung von Stimmzetteln auf Grundlage von Listen mutmaßlicher Nicht-Staatsbürger zu verlangen. Die Entscheidung erging wenige Tage vor den Kongresswahlen. Die Trump-Regierung hatte den Druck auf die Bundesstaaten in den vergangenen Monaten erhöht und mit Verweis auf die Wahlsicherheit Wählerdaten gefordert. Kritiker sehen darin eine unzulässige Einmischung der Bundesebene. Eine Stellungnahme des Justizministeriums lag zunächst nicht vor.

Wiederaufnahme der Kampagne in Iowa und Kansas

Nach einer kurzfristigen Absage reist US-Präsident Donald Trump jetzt doch für Wahlkampfauftritte in die Bundesstaaten Iowa und Kansas. Eine mit den Plänen vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur AP, Trump werde am Sonntag Iowa und Kansas besuchen. Dies geschieht in einer Phase, in der die politische Landschaft durch zahlreiche Rechtsstreitigkeiten und mediale Angriffe geprägt ist. Während die Verwaltung versucht, Medienberichte zu bekämpfen und Wahlprozesse zu überwachen, konzentriert sich der Präsident nun wieder direkt auf die Wählerbasis in wichtigen Swing States. Die Kombination aus juristischen Niederlagen und geplanten Bauprojekten wie dem Triumphbogen zeigt die komplexe Lage, in der die aktuelle Führungshandlung agiert.