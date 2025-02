Trump verschärft Handelspolitik mit weitreichenden Zöllen

US-Präsident Trump führt neue Handelsabkommen ein, die weitreichende Zölle auf Waren aus verschiedenen Ländern beinhalten. Betroffene Länder haben die Möglichkeit, die Zölle in Verhandlungen abzuwenden. Die EU reagiert entschlossen und verhältnismäßig auf die neuen Maßnahmen.

US-Präsident Donald Trump verschärft seine Handelspolitik erneut und ordnet weitreichende Zölle an. Betroffenen Ländern wird die Chance gegeben, die Zölle in Verhandlungen abzuwenden. Die EU-Kommissionspräsidentin kündigte entschlossenen und verhältnismäßigen Gegenmaßnahmen an. Bei ihrem Treffen mit US-Vize Vance sollen erste Annäherungen erzielt worden sein. Trump führt eine neue Runde weitreichender Zölle ein. Es handelt sich um wechselseitige Zölle auf Waren aus verschiedenen Ländern.

Trump hatte in der Vergangenheit betont, mit diesen Zöllen das Handelsungleichgewicht zu korrigieren und warf anderen Ländern vor, die Vereinigten Staaten unfair zu behandeln. Das Weiße Haus gab vorab bekannt, dass andere Handelshemmnisse ins Visier genommen werden sollen. Dazu gehören Steuern für amerikanische Unternehmen, wie Mehrwertsteuern, staatliche Subventionen oder Vorschriften, die US-Unternehmen daran hindern, im Ausland Geschäfte zu machen. Zölle sind in der Regel Abgaben, die beim Import, also bei der Einfuhr, von Waren erhoben werden. Landläufig ist auch von Schutzzöllen oder Strafzöllen die Rede - das liegt immer im Auge des Betrachters. Einfuhr- oder auch Importzölle sollen heimische Industrien vor fremder Konkurrenz schützen, indem sie deren Güter verteuern. Das schadet der Wettbewerbsfähigkeit ausländischer Waren auf dem heimischen Markt. Konsumenten greifen dann eher zu Produkten aus dem Inland. Die EU erhebt seit Ende Oktober 2024 Extrazölle auf Elektroautos aus China. Die Europäische Kommission will damit die Zukunft der Autoindustrie in der EU sichern. Sie kam bei einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass chinesische Hersteller von unfairen Subventionen profitieren, die ihnen einen erheblichen Vorteil auf dem europäischen Markt verschaffen. Ausfuhrzölle können als Einnahmequelle für einen Staat dienen oder etwa, um den Export begehrter Güter ins Ausland zu begrenzen. Mittel, um Zölle und andere Handelsbarrieren abzubauen, sind Freihandelsabkommen, etwa beim geplanten Abkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur.Einfuhrzölle halten Importe von Waren anderer Länder vom eigenen, damit geschützten Markt fern. Das kann die Absatzchancen von Gütern aus Drittländern schmälern und dort den Aufbau von Industrien behindern. Zudem verteuern Zölle Importe. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel warnte vor den Zollplänen von US-Präsident Donald Trump und bezeichnete sie als möglichen 'Wendepunkt für die internationale Handelsordnung'. Betroffene Länder könnten zu Vergeltungsmaßnahmen greifen. Zollerhöhungen würden den Konsum teurer machen und die Inflation anfachen. 'Das macht uns alle ärmer.' Simone Menne, Präsidentin der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany), verweist darauf, dass hohe Einfuhrzölle Trump und der US-Wirtschaft selbst schaden: 'Dann würden die Preise in den USA steigen, die Inflation zunehmen und der Dollar stärker bewertet werden, was die US-Exporte verteuert.' US-Präsident Trump macht ernst: Zölle in Höhe von 25% soll es zukünftig auf alle Stahl- und Aluminium-Importe geben. Wie sehr trifft das die EU? ZDF-Korrespondent Ulf Röller berichtet. Die neuen Zölle werden nicht sofort in Kraft treten. Stattdessen haben die zuständigen Behörden 180 Tage Zeit, um die betroffenen Staaten zu identifizieren und auf dieser Grundlage länderspezifische Zölle zu verhängen, wie ein hochrangiger Berater Trumps sagte. Dabei nehme man sich zuerst die Länder mit dem höchsten Handelsdefizit vor. Die betroffenen Länder seien dazu eingeladen, mit US-Präsident Trump zu verhandeln, um die US-Zölle noch abzuwenden. Zölle könnten aber auch vor Ablauf der Frist in Kraft treten, so der Berater. Die Behörden würden im 'Trump-Tempo' arbeiten. Oder Korea handele, betonte der Trump-Berater. 'Seit vielen Jahren werden die Vereinigten Staaten von ihren Handelspartnern, ob Freund oder Feind, unfair behandelt', heißt es ihm zufolge in der Anordnung. Das Handelsdefizit bedrohe die nationale Sicherheit der USA. Die US-Regierung verwies nun beim Thema Handelsdefizit mit der Europäischen Union erneut auf Autos. Über die Importzölle zeigt sich Trump regelmäßig erbost. Es werden Zölle in Höhe von 2,5 Prozent auf dem Weg in die USA fällig - aber 10 Prozent auf dem Weg nach Europa. Doch bei den in den USA beliebten Pickups und Nutzfahrzeugen beispielsweise sind die US-Zölle sehr viel höher. Der hochrangige Regierungsvertreter betonte jedoch auch dass man sich in Washington auch über die Mehrwertsteuer ärgere, der Autoimporte aus den USA zusätzlich unterlägen. Diese variiert je nach EU-Mitgliedstaat - in Deutschland liegt sie bei 19 Prozent. Dass Deutschland deutlich mehr Autos in die USA verkaufe als andersherum, liege ganz sicher nicht an mangelnder 'amerikanischer Handwerkskunst oder Qualität', so der hochrangige Regierungsberater. Das sei Merkantilismu





