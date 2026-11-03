Trump verspricht Elon Musk vorsorgliche Begnadigung vor Ermittlungen

US-Präsident Donald Trump sichert Tech-Milliardär Elon Musk eine potenzielle Begnadigung zu. Dies schützt vor Bundesstrafverfolgung, doch staatliche Verfahren bleiben möglich.

US-Präsident Donald Trump hat dem Technologieunternehmer Elon Musk eine vorsorgliche Begnadigung in Aussicht gestellt. Diese Maßnahme könnte den Milliardär vor einer möglichen Strafverfolgung durch die Bundesregierung schützen, selbst ohne vorherige Anklage. Trump äußerte diese Zusage während eines Interviews mit dem Podcast "Pod Force One" und betonte seine Entschlossenheit.

Trump sichert Schutz vor Bundesermittlungen

Als der Moderator fragte, ob er seinen Vertrauten bei drohenden rechtlichen Problemen unterstützen würde, antwortete Trump eindeutig: "Wenn ich es müsste, sicher." Er fügte hinzu, dass er nicht einmal darüber nachdenken würde, sondern die Handlung sofort vollziehen würde. Die sogenannte vorsorgliche Begnadigung ist im US-Rechtsystem möglich, bevor überhaupt eine formelle Anklage erhoben oder eine Verurteilung ausgesprochen wird. Sie bietet jedoch nur Schutz vor strafrechtlichen Konsequenzen aufgrund von Verstößen gegen das US-Bundesrecht. Selbst wenn die Untersuchungen erst später beginnen, bleibt dieser Schutz bestehen.

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Grenzen der Macht des Präsidenten

Trotz dieser weitreichenden Zusicherung gibt es klare juristische Grenzen für die Befugnisse des US-Präsidenten. Verfahren, die auf dem Recht einzelner Bundesstaaten basieren, können durch eine föderale Begnadigung nicht verhindert werden. Ebenso wenig kann der Präsident Untersuchungen des Kongresses blockieren. Trump bezog sich bei seinem Versprechen an Musk auf die Befürchtung, dass demokratische Politiker nach einem möglichen Wahlsieg im Kongress gegen den Tech-Magnaten vorgehen könnten. Im Fokus der potenziellen Kritik stehen Musks frühere Tätigkeiten für die von Trump geschaffene Behörde für Regierungseffizienz, staatliche Aufträge für seine Unternehmen sowie mögliche Interessenkonflikte.

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Szenarien und historische Vergleiche

Im Interview sprach Trump konkret über hypothetische Szenarien, darunter die Möglichkeit, dass Musk verhaftet, seine Fabriken beschlagnahmt oder sein Raumfahrtunternehmen SpaceX verstaatlicht werden könnte. Auf diese Sorgen angesprochen, bezeichnete Trump diese Bedenken zunächst als Gerede, betonte jedoch gleichzeitig: "Aber wenn es Gerede ist, müssen wir sie schützen." Auch auf die Frage nach möglichen Begnadigungen für eigene Mitarbeiter verwies Trump auf seine eigenen früheren Aktionen. Er sagte, dass er dies tun würde und verwies dabei explizit auf den 6. Januar, an dem er rund 1500 Angeklagte im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol begnadigt hatte. Historisch gesehen war Trump damit nicht der erste Präsident, der dieses Mittel nutzte. Bereits 1974 begnadigte Gerald Ford seinen Vorgänger Richard Nixon, um diesen vor einer Strafverfolgung wegen früherer Bundesstraftaten zu schützen. Auch Joe Biden griff kurz vor Amtsende zu diesem Instrument und begnadigte unter anderem Anthony Fauci, Mark Milley und Mitglieder des Kapitol-Untersuchungsausschusses.