Trump verspricht Schutz für Verbündete und droht mit Vetos

Donald Trump sichert seine Mitarbeiter Schutz zu und kündigt massive Veto-Bemühungen an. Die Demokraten planen Untersuchungen bei einem möglichen Wahlsieg.

Der US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit der Moderatorin Miranda Devine klare Zusage zum Schutz seiner engsten Vertrauten gemacht. Er beabsichtigt, alle diejenigen zu begnadigen, die im Auftrag des Präsidenten für ihn gearbeitet haben. Diese Ankündigung richtet sich insbesondere an Multimilliardäre wie Elon Musk, die Trump als Verbündete beschreibt. Die Begnadigungen sollen als Reaktion auf die von Trump vorangetriebenen Entlassungen tausender Mitarbeiter in Ministerien und Behörden erfolgen.

Mechanismus der politischen Begnadigung

Donald Trump führt aus, dass er bereits am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit im Januar 2025 hunderte Anhänger begnadigt hatte. Diese Personen waren wegen der Erstürmung des Kapitols im Jahr 2021 strafrechtlich verfolgt worden. Die aktuelle Strategie zielt darauf ab, Personen zu schützen, die bei der Umsetzung der administrativen Maßnahmen des Präsidenten mitgewirkt haben. Trump betonte, dass er diese Unterstützer nach eigenen Worten bewahren will, um sie vor möglicher juristischer Rückschau zu schützen.

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Reaktionen der Demokratischen Partei

Die Demokratische Partei kündigte an, im Fall eines Wahlsieges umfassende Untersuchungen einzuleiten. Sie planten, Untersuchungen durch Ausschüsse auf den Weg zu bringen. Zudem könnten Regierungsmitglieder zu Anhörungen vorladen werden. Auch aktuelle und frühere Mitarbeiter der Verwaltung stehen dabei im Fokus der geplanten Überprüfung. Strafrechtliche Ermittlungen im engeren Sinne könnten die Demokraten allerdings nicht selbst anstoßen, was auf die Grenzen ihrer legislativen Macht hinweist.

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Vergangenheit und historische Vorläufer

Trumps Vorgänger Joe Biden von der Demokratischen Partei hatte zum Ende seiner Amtszeit ebenfalls Familienangehörige und Mitarbeiter vorsorglich begnadigt. Biden tat dies, weil er befürchtete, diese könnten zu Unrecht und aus politischen Gründen juristisch verfolgt werden. Trump verwies in seinem Interview auf diese Praxis, um seine eigene Vorgehensweise zu legitimieren. Er stellt die Begnadigungen als notwendigen Schutz der Exekutive dar und vergleicht sie mit früheren administrativen Entscheidungen.

Drohungen mit dem Vetorecht

Donald Trump bekräftigte, dass er im Fall eines Demokraten-Siegs sein Vetorecht gegen unerwünschte Gesetzgebungsvorschläge nutzen wolle. Er bezeichnete sich selbst als Mister Veto. Trump zeigte sich aber grundsätzlich zu Absprachen mit den Demokraten bereit, sollten diese Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat erringen. Er skizzierte einen möglichen Verhandlungsprozess, bei dem Gesetzesvorschläge abgelehnt und später in Deals einmünden.