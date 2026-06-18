Der US Präsident Donald Trump verteidigt die neu unterzeichnete Vereinbarung mit dem Iran und kritisiert sowohl demokratische Adversare als auch internationale Ankläger, während Israel seine Sicherheitszone bekräftigt und die US-Blockade iranischer Häfen ausgesetzt wird. Die komplexe politische Lage zwischen den drei Staaten bleibt angespannt.

Trump verteidigt das neue Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran in seiner Plattform Truth Social und bezeichnet die Kritiker aus den Demokraten sowie aus der eigenen Regierung als Dummköpfe.

Er betont, dass die Vereinbarung ein weltweiter Erfolg sei, die Preise für Öl momentan sinken und die Vereinigten Staaten ein großer Sieg erzielt hätten. Als Beweis verweist er auf den Anstieg der Börsenkurse. Das Engagement von Trump soll weitere positive Schlaglichter auf die Verhandlungen bringen und soll der weltweiten Bevölkerung zeigen, dass die politische Rationale des Deals greifbar und stabil sei.

Auf der Gegenseite akzeptiert der Oberherrscher des Islams, der Präsident der Republik Iran, die Vereinbarung trotz seiner Vorsicht und Bedenken. In einer Fernsehbotschaft erklärt er, dass die Ungleichgewichte im Handelsverkehr zwischen dem Iran und seinen Nachbarn behoben werden würden. Der Deal legt fest, dass Schiffe frei durch die Straße von Hormuz fahren dürfen, die für den Weltmarkt ein kritischer Knotenpunkt ist, und dass für die nächsten sechzig Tage keine Gebühren gegen internationale Einsatzstellen anfallen dürfen.

Die iranische Behörde für die Kontrolle des Persischen Golfs ist angewiesen, die Anträge schnell zu prüfen und umzusetzen. Israel hat in Reaktion auf die neuen Vereinbarungen in den Südlibanon die Möglichkeit eines vorübergehenden Truppenabzugs grundsätzlich abgelehnt. Der Premierminister läuft mit einer Rede in den Medien sicher, dass die Sicherheitszone die Hisbollah-Miliz und die israelischen Bewohner der Nordisraelischen Region voneinander abgrenzen werde. In seinen öffentlichen Äußerungen versucht Israel, eine sichere Grenze zu sichern, ohne seine vertraglichen Verpflichtungen früher zu beenden.

Der US-Vizepräsident und Verteidigungsminister warnt die israelischen Behörden, das Abkommen mit dem Iran nicht zu kritisieren. Fortschrittlichere Entwicklungen in den USA zeigen, dass die Blockade iranischer Häfen aufgehoben worden ist. Laut einer Mitteilung des US-Struktureinsatzkommandos (Centcom) werden die Schiffe vom Hafenverkehr nicht mehr behindert und die ursprüngliche Bedrohung von militärischen Blockaden wird ausgeheilt.

Jedoch bleibt die US-Militärpräsenz in der Region erhalten, um die Einhaltung aller Aspekte des Abkommens zu gewährleisten. Diese Ankündigung kam unmittelbar nach der Unterzeichnung des Deals auf Schloss Versailles durch Trump. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen achtsam und fordert von allen Seiten, dass die Sicherheitsgegebenheiten in der Region nicht außer Kontrolle geraten.

Der Deutsche Markt und die Bräuerstätten in den betroffenen Ländern werden aufmerksam an den wirtschaftlichen Folgen der neu gewordenen geopolitischen Situation orientieren, die mit dem Vertrag erstellt wurde





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