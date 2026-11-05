Trump verteidigt Pentagon-Chef Hegseth trotz Wahlverlust und Iran-Konflikt

Donald Trump bestätigt, dass Pete Hegseth sein Amt behält. Die Republikaner verlieren die Mehrheit im Kongress. Der Iran-Krieg bleibt zentrales Thema.

Donald Trump hat seine Unterstützung für Pete Hegseth als Leiter des US-Verteidigungsministeriums deutlich bekräftigt. Am Mittwoch stellte der frühere Präsident klar, dass er nicht plant, den aktuellen Pentagon -Chef auszuwechseln. Dies geschah auf direkte Nachfrage eines Journalisten, der erfragte, ob eine Absetzung Hegseths erwogen werde. Trump bewertete die Arbeitsleistung seines Ministers positiv und betonte dessen Kompetenz in dieser schwierigen Position. Die Frage der Amtsenthebung oder eines Wechsel im Kabinett scheint für ihn damit vorerst erledigt, trotz der politischen Winde, die seit den jüngsten Kongresswahlen wehen.

Schutz für Hegseth trotz interner Kritik

Hegseth bleibt auch unter Druck, der von konservativen Kreisen ausgeübt wird. Vor der Wahl hatte der Sender CBS News berichtet, dass Trump seine Berater nach dem Wahlniederlage gefragt habe, ob Hegseth im Amt verbleiben solle. Ein als vertrauenswürdig geltender Berater Trumps erwähnte daraufhin Spekulationen, Hegseth könnte auf einer sogenannten Abschussliste stehen. Die Befürchtung war, dass jemand für den Wahlausgang verantwortlich gemacht werden müsse, wobei der Fokus nicht auf Trump selbst liegen würde. Die Wut innerhalb der Partei sei so groß, dass eine Absetzung Hegseths schon nächste Woche per Abstimmung im Repräsentantenhaus möglich gewesen sein könnte, wie berichtet wurde.

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Iran-Krieg und Wirtschaftsfaktor Benzin

Ein zentraler Kritikpunkt an Pete Hegseth war sein Umgang mit der Situation im Iran. Ihm wird vorgeworfen, er habe die Risiken eines Krieges heruntergespielt und die Fähigkeiten des US-Militärs, einen Konflikt schnell zu gewinnen, übertrieben dargestellt. Trump räumte im Interview ein, dass seine Republikaner die Wahl unter anderem aufgrund des Konflikts mit dem Iran verloren haben. Der Präsident führte aus, dass dieser Konflikt die Benzinpreise kurzzeitig ein bisschen erhöht habe. Diese wirtschaftliche Belastung hat wahrscheinlich viele Wähler verprellt und trug zum Stimmenverlust bei.

Strategische Notwendigkeit gegen das Iran-Programm

Trotz der taktischen Niederlage bei der Wahl bleibt Trump bei seiner langfristigen strategischen Linie. Er betonte, dass er, sollte er die Entscheidung noch einmal treffen müssen, diesen Weg erneut beschreiten würde. Aus seiner Sicht gibt es keine Alternative zur aktuellen Politik, da man nicht zulassen dürfe, dass der Iran eine Atombombe entwickelt. Dies stellt für ihn eine unverzichtbare Maßnahme zur nationalen Sicherheit dar, die über kurzfristige politische Kosten hinweggeht. Die rhetorische Festigung seiner Position soll zeigen, dass er bereit ist, politische Risiken für seine geopolitischen Ziele einzugehen.

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Neue Mehrheitsverhältnisse erschweren die Regierungsführung

Die Demokratische Partei hat bei den Kongresswahlen am Dienstag einen triumphalen Sieg errungen. Durch diesen Sieg haben sie den Republikanern die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus entreißen. Die Oppositionspartei hat Donald Trump damit eine schwere politische Niederlage zugefügt, die seine Handlungsfähigkeit in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit erheblich erschweren wird. Die Demokraten haben nun die legislative Kontrolle, was jede Amtsenthebung oder Gesetzgebung neu aushandeln lässt.

Drohungen und Warnungen an die Opposition

Angesichts der neuen Mehrheit im Kongress warnte Trump die Demokraten davor, ein neues Amtsenthebungsverfahren gegen ihn zu starten. Er erklärte, dass ein solcher Schritt die Demokratische Partei zerstören würde, wenn sie diesen Weg gehen würden. Gleichzeitig gab er an, es gebe keinen Grund, ihn des Amtes zu entheben, da er keine Verfehlungen begangen habe. Die Rhetorik zielt darauf ab, die Opposition einzuschüchtern und die politischem Kosten einer Amtsenthebung hoch zu halten, während er gleichzeitig seine eigene Position als rechtmäßig und unangreifbar darstellt.