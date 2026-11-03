Donald Trumps Einfluss schwindet vor den Midterms. Während seine Bauprojekte am Weißen Haus scheitern, drohen Demokraten die Kontrolle im Kongress zu übernehmen.

Donald Trump befindet sich in der Phase vor den anstehenden Midterms in einer zunehmend isolierten politischen Position. Dabei steht kaum ein anderer Ort in der US-Hauptstadt so sehr für das Scheitern seiner Regierung wie das Weiße Haus selbst. Der Präsident, der sich als früherer Immobilienmogul auf Abriss und Aufbau versteht, stürzt sich seit seiner Wiederwahl auf Großbauprojekte, während die komplexe Realität der Weltgeschehen und Wirtschaft ihm offenbar zu viel Aufwand bereitet.

Symbolischer Fall am Weissen Haus

Die konkreten Auswirkungen dieser Haltung sind am Campus des Weißen Hauses deutlich sichtbar. Wo einst der Ostflügel des Gebäudes stand, entsteht nun eine neue Struktur. Den bekannten Rosengarten ließ Trump für eine Terrasse niederwalzen, und den Südrasen nutzt er primär als Hubschrauberlandeplatz. Doch das absurdste Beispiel für seinen Gestaltungsdrang ist die Inszenierung um den Reflecting Pool.

Also read US-Midterms: Trump stellt renovierten „Reflecting Pool“ vor

Das Wasserbecken sollte zum 250. Geburtstag der USA am 4. Juli leuchtend blau erstrahlen. Der frische Anstrich blätterte jedoch schnell ab, und die Farbe dümpelte in Schollen über das algige Wasser, weil das neue Filtersystem defekt war. Solche Bilder kosten die amerikanischen Steuerzahler Geld, berühren die Bevölkerung aber nicht direkt. Problematisch wird es erst, wenn der Oberbefehlshaber der freien Welt Entscheidungen trifft, die ernsthafte Konsequenzen haben.

Folgen der Aussenpolitik und Wirtschaf

Trump versuchte bereits in der Vergangenheit, komplexe geopolitische Probleme durch simple architektonische oder ökonomische Metaphern zu lösen. So wollte er den zerbombten Gazastreifen in eine Riviera des Nahen Ostens verwandeln. Diese Vorstellung ist zwar absurd, hat jedoch reale Folgen. Seine Angriffe der USA gemeinsam mit Israel gegen den Iran führten zur Sperrung der Straße von Hormus.

Advertisement

Diese geopolitische Zäsur ließ die Benzin- und Lebenshaltungskosten stark ansteigen. Viele US-Bürger spüren diese inflationären Effekte unmittelbar in ihrem Alltag. Zusätzlich zeigen sich Risse in seinem eigenen Lager. Die KI-Firmen bitten inzwischen um mehr Regulierung der eigenen Technologien. Es ist unklar, ob sie damit Verantwortung abgeben oder kleinere Mitbewerber ausschalten wollen.

Politische Lage vor den Midterms

Die innenpolitische Lage hat sich seit Jahresbeginn verschlechtert. Schon zu Beginn des Jahres soll Trump hochrangige Republikaner bei einem Abendessen im Weißen Haus nahezu angefleht haben, die Midterms zu gewinnen. Seitdem hat sich die Stimmung nicht verbessert, im Gegenteil. Im US-Repräsentantenhaus gilt die Demokratische Partei klar als Favorit.

Für den Senat ist die Lage zwar knapper, aber schwierig. Die Demokraten müssten alle 47 ihrer Sitze halten und vier republikanische erobern, um die Mehrheit zu erreichen. Laut aktuellen Umfragen ist dies zwar nicht unmöglich, aber eine hohe Hürde. Das politische Klima ist geprägt von der Angst vor einem langen, unproduktiven zweiten Amtsjahr.

Machtpotentiale und Impeachment

Ahngesichts der drohenden Niederlage verfügen die Demokraten im Kongress über zwei wichtige Hebel. Der Kongress entscheidet über den Haushalt und bestätigt Minister sowie Richter. Damit kann die Opposition Mittel für die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) kürzen und Personalentscheidungen des Präsidenten blockieren.

Advertisement

Am meisten beunruhigen dürfte Trump jedoch die Möglichkeit eines weiteren Amtsenthebungsverfahrens. Es wäre bereits der dritte Versuch, ihn auf diese Weise aus dem Amt zu entfernen. Für ein erfolgreiches Impeachment bräuchte es zwar 67 Stimmen im Senat, also auch Stimmen von Republikanern. Das politische Signal, dies auch nur in Betracht zu ziehen, wäre jedoch deutlich.

Machtlos wäre Trump in dieser Phase trotzdem nicht. Kurzfristig kann er mit Executive Orders regieren und mit seinem Vetorecht jedes Gesetz stoppen. Auch an seiner militärischen Macht wird sich kaum etwas ändern. Dennoch fühlt sich die Situation für ihn und die Amerikaner erschreckend lang an. Ein frisch gestrichener Reflecting Pool wird daran nichts ändern.