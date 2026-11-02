Donald Trumps Midterm-Kampagne wird von bizarre Aussagen und geopolitischen Fehlern überschattet. Analyse der Auswirkungen auf die Republikaner.

Donald Trump setzt seit Wochen mit intensiven Wahlkampfauftritten alles daran, seine Republikaner im Rennen um die Midterms zu unterstützen. Die Abstimmung am Dienstag sieht die Neubesetzung aller 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie von 35 der 100 Senatssitze vor. Diese hochkarätige Konfrontation findet in einem politisch angespannten Klima statt, in dem die Popularität des ehemaligen Präsidenten und seiner Partei unter Druck steht.

Populäritätstiefpunkt durch Krieg und Inflation

Die Stimmungslage in den USA hat sich drastisch verschlechtert, wobei Donald Trump und die Republikaner auf einem historischen Tiefpunkt angelangt sind. Hauptursache für diese Unzufriedenheit ist der von Trump begonnene Iran-Krieg, der zu einer spürbaren Verstärkung der Inflation geführt hat. Zudem belasten diverse Korruptionsvorwürfe das Ansehen der Parteiführung schwer. Eine klare Mehrheit der Amerikaner ist derzeit unzufrieden mit der Amtsführung von Trump und seinem Vizepräsidenten, was die Wahlsituation für die Republikaner zunehmend komplex gestaltet.

Also read Barcelona dominiert Alaves 6:1 Adeyemi Fehler nach Champions League Aus

Skurrile Äußerungen belasten die Kampagne

Den Republikanern hat es sicher nicht geholfen, dass der 80-jährige Trump im Wahlkampf mit zahlreichen bizarren Szenen für Aufsehen sorgte. Kritiker bemängeln, dass er so viele dumme Dinge sage, selbst für seine Verhältnisse. Trump hat in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich vom Gesäß des republikanischen Kandidaten Jon Husted geschwärmt. Er behauptete, dieser habe einen großartigen und sehr kraftvollen Arsch. Trumps These war dabei, dass die Menschen starke, wohlgebaute Kandidaten lieben würden und seine Bewunderung Husteds Umfragewerte steigern würde. In der Realität sind Husteds Umfragewerte jedoch zuletzt gesunken.

Advertisement

Geopolitische Fehltritte und Google-Konflikt

Neben den skurrilen Bemerkungen fallen Trumps geopolitische Fehltritte auf, die sein Profil als stabilisierende Kraft untergraben. Mehrfach nannte er die strategisch wichtige Straße von Hormus, deren Blockade für den weltweiten Anstieg der Öl- und Gaspreise sorgt, fälschlicherweise die Straße von Hormon. Er schlug zudem vor, diese Meerenge, die er dann wieder als Straße von Hormo bezeichnete, in Straße von Trump umzubenennen, um finanziell davon zu profitieren. Darüber hinaus diskutierte Trump im Bundesstaat South Carolina eine Umbenennung des Atlantiks in Trump-Ozean. Dabei gab er an, bei Google Maps angerufen und den CEO Sundar Pichai um die Änderung gebeten zu haben, was dieser mit dem Hinweis auf die länderübergreifende Natur der Ozeane abgelehnt hat.

Symbolische Aktionen und zukünftige Implikationen

Trump versuchte seine Erzählungen auch durch symbolische Aktionen zu untermauern, die oft absurd wirkten. Er mimte einen Bissen Wurst im Mund und stöhnte dabei laut "Ich liebe das Fleisch!", um seine Theorie zu bekräftigen, dass wer Fleisch nicht liebe, der liebe auch Öl oder Gas nicht. Dabei warf er einem politischen Gegner vor, sich auf diese Art zu verstellen und vorzugeben, Fleisch zu mögen. Weiterhin behauptete Trump merkwürdigerweise, er werde die Kinder der Wähler nie so lieben wie deren eigene Eltern. Solche Strategien und Aussagen prägen das Bild der republikanischen Midterm-Kampagne und könnten die politischen Konsequenzen der anstehenden Wahlen maßgeblich beeinflussen.