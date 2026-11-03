Trump-Wahltag 2024: Spekulationen über Flucht und Machtverlust der Republikaner

Hochspannung an den US-Kongresswahlen: Donald Trump reagiert auf Druck der Republikaner mit Spekulationen über Flucht nach Moskau oder Israel. Analyse der Machtverhältnisse.

Hochspannung herrscht in den USA an dem großen Wahltag zu den Kongress- und Gouverneurswahlen, die als Midterms bezeichnet werden. US-Präsident Donald Trump (80) nahm nach seiner Abschlussrede zu den Wahlen am frisch renovierten Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington kurz seine Kappe ab. Die Partei von Donald Trump (80) war zuletzt laut Umfragen massiv unter Druck geraten und die Republikaner könnten die Macht in beiden Kongresskammern verlieren.

Strategische Bedeutung der Midterms für Trump

Der US-Präsident steht bei diesen Midterms selbst nicht auf dem Stimmzettel, doch es geht um seine Macht in den letzten beiden Amtsjahren. Das Szenario ist klar definiert, etwa für den Fall, dass die erwartete Flut von Ermittlungen durch einen möglichen Demokraten-Kongress mutmaßlich kriminelles Verhalten aufdeckt. Trump könnte dann eine angeblich gestohlene Wahl als Vorwand für eine Flucht anführen, so Medienberichte.

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Fluchtinszenierung und internationale Bezüge

Wenn strafrechtliche Ermittlungen fürchten, könnte er versuchen, sich ins Ausland abzusetzen, sagte eine Expertin im Podcast All Rise News. Als mögliches Fluchtziel nannte sie ausgerechnet Moskau. Sie spekulierte sogar, vielleicht hätte er sich mit Trumpscherzerte selbst, nach Israel zu übersiedeln. Trump scherzte selbst, nach Israel zu übersiedeln. Trump selbst scherzte bei einem TV-Auftritt am Wahltag über eine andere Flucht-Variante: Er könnte nach Israel ziehen und dort Premierminister werden, sollten die Amerikaner seiner überdrüssig sein. Dort habe er eine Zustimmung von 99 Prozent, sagte er lachend zu Fox News.

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Bolsonaro-Vorfall als Referenzmodell

Als Beispiel für die wilden Spekulationen dient das Bolsonaro-Szenario. Der jüngste Verlierer bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien, Flávio Bolsonaro (45), Sohn von Ex-Präsident Jair Bolsonaro (71), setzte sich mit seiner Familie wegen befürchteter Anklagen nach Miami (Florida) ab. Auch er behauptete, die Wahl sei manipuliert worden. Offenbar gab es Absprachen mit Ein anderes Szenario zeichnet US-Politologe Scott Erb: Er hält es für möglich, dass Trump nach einer heftigen Wahlklatsche zurücktritt.

Politologische Einschätzung zum weiteren Verlauf

Es würde mich nicht überraschen, wenn Präsident Trump aus Frust über seinen Machtverlust irgendwann im kommenden Jahr das Handtuch wirft, sagte Scott Erb zu BILD. Die politischen Akteure beobachten die Entwicklungen genau, da das Ergebnis der Wahlen die Machtbalance im US-Kongress entscheidend verändern wird. Die Republikaner stehen unter enormem Druck, ihre Kontrolle über beide Kammern zu behaupten, während die Demokraten ihre Chance auf eine Wende wittern. Die Medienlandschaft ist derzeit von intensiven Analysen und Spekulationen geprägt, die weit über die reine Stimmabgabe hinausgehen. Die internationale Aufmerksamkeit richtet sich besonders auf die Reaktionen der amerikanischen Führungsspitze, da politische Stabilität und demokratische Prozesse im Mittelpunkt des Interesses stehen.