Die jüngsten Wahlergebnisse in den USA wecken bei Migranten in Mittelamerika die Hoffnung, dass sich die Einwanderungspolitik in den USA nun wieder ändert.

Die jüngsten Wahlergebnis se in den USA wecken bei Migranten in Mittelamerika die Hoffnung, dass sich die Einwanderungspolitik in den USA nun wieder ändert. Diese Bilder will US-Präsident Donald Trump verhindern: Das Bild zeigt 2023 zahlreiche Migranten am Rand einer Landstraße im Süden Mexiko s.

Viele von ihnen wollten in die USA. Nach den Midterms-Wahlen in den USA haben sich in Honduras wieder erste Karawanen gebildetDiese Bilder will US-Präsident Donald Trump verhindern: Das Bild zeigt 2023 zahlreiche Migranten am Rand einer Landstraße im Süden Mexikos. Viele von ihnen wollten in die USA. Nach den Midterms-Wahlen in den USA haben sich in Honduras wieder erste Karawanen gebildetLange war es still um Migranten-Karawanen, die von Mittelamerika aus in die USA einwandern wollten.

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Die restriktive Abschiebepolitik von US-PräsidentenDie US-Botschaft in Mexiko, der letzten Station vor der US-Südgrenze, warnte mögliche Migranten via soziale Netzwerke: „Die Invasion unseres Landes findet erneut statt. Es bilden sich riesige Karawanen, die ihren illegalen Marsch durch Mexiko antreten. Aber sie werden nicht aufgenommen werden!

“ Auch US-Präsident Donald Trump hatte das Thema aufgegriffen. Er warnte seine mexikanische AmtskolleginDie Zwischenzahlen sorgten in den Vereinigten Staaten für eine Machtverschiebung nicht nur im Kongress, wo die Demokraten künftig die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus stellen. Auch US-Bundesstaaten an der Süd-Grenze werden künftig von Demokraten regiert. Besonders im riesigen Bundesstaat Texas, bislang fest in der Hand der Republikaner, gab es einen tiefgreifenden Politikwechsel.

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, der ersten Latina an der Spitze von Texas, werden die Demokraten die wichtigsten Institutionen dominieren. Hinojosas abgewählter Vorgänger Greg Abbott stand für ein hartes Grenzregime. Die demokratische Kandidatin für das Amt der Gouverneurin von Texas, Gina Hinojosa, hat die Wahl genommen. Ändert sich nun die Einwanderungspolitik von Texas?

Die demokratische Kandidatin für das Amt der Gouverneurin von Texas, Gina Hinojosa, hat die Wahl genommen. Ändert sich nun die Einwanderungspolitik von Texas?ändert. Insgesamt vier kleinere Karawanen haben sich seit Anfang November in Honduras gebildet. Etwa 3000 Menschen sollen sich auf den Weg in Richtung Norden gemacht haben.

Sie waren wie so viele Migranten vor ihnen vom Hauptbahnhof „Gran Central Metropolitana“ in San Pedro Sula im Norden des Landes gestartet. Die etwa 250 Kilometer von der Hauptstadt Tegucigalpa entfernte Stadt hat sich in den letzten Jahren zum Ausgangspunkt zahlreicher Karawanen entwickelt. Zuvor war laut honduranischen Medienberichten ein Aufruf über die sozialen Netzwerke verbreitet worden. Das mexikanische Sicherheitsministerium SEGOB äußerte die Vermutung, hinter der Organisation der Karawanen könnten Busunternehmer stecken, die mit dem Transport Geld verdienen.

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum verwies darauf, dass während ihrer Amtszeit noch keine Karawane an die US-Südgrenze gelangt sei. Das mexikanische Portal Milenio berichtet, dass die Zusammenarbeit zwischen Mexiko und den USA den Migrationsstrom sogar um 93,6 Prozent reduziert habe. Die Zeitung beruft sich auf eine Auswertung der Statistiken der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde sowie der Migrationsberichte des mexikanischen Innenministeriums.

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Die Statistiken offenbaren, dass die Zahl Festnahmen von 5.091.000 in den letzten 19 Monaten der Amtszeit von Trump-Vorgänger Joe Biden auf 326.955 Fälle zurückgegangen sei. Trotzdem beobachten sowohl Washington als auch Mexiko-Stadt die Ereignisse genau. Die größte der zuletzt gestarteten Karawanen, die sich selbst den Namen „Gott mit uns“ gegeben hatte, ist bereits im Süden Mexikos angekommen.

Rund 1500 mittelamerikanische Migranten stellt die mexikanische Politik vor eine Herausforderung – und vielleicht auch schon bald die neuen demokratischen Regierungen in den US-Grenzstaaten.