Trump weist kritische Medienberichte über das USA-Iran-Abkommen zurück

US-Präsident Donald Trump weist kritische Medienberichte über das Rahmenabkommen mit dem Iran zurück. Er bezeichnet Kritiker als 'neidisch, unehrlich oder dumm'. Zugleich verwies er auf steigende Börsenkurse und sinkende Ölpreise nach der Unterzeichnung.

US-Präsident Donald Trump weist kritische Medienberichte über das Rahmenabkommen mit dem Iran zurück. Er bezeichnet Kritik er als 'neidisch, unehrlich oder dumm'. Zugleich verwies er auf steigende Börsenkurse und sinkende Ölpreise nach der Unterzeichnung .

Sicherheitsexperte Frank Umbach sagt, wie bedeutend das neue USA-Iran-Abkommen ist, muss sich noch zeigen. Vieles ist noch unklar und die iranische Führung werde 'sich Schlupflöcher offenhalten'. China lobt das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs. Die Unterzeichnung des Memorandums der ersten Phase sei 'von positiver Bedeutung für die Entspannung der Lage und die Festigung der Waffenruhe'.

Bei einem israelischen Drohnenangriff im Süden des Libanon ist ein Mann getötet worden. Der Verband Deutscher Reeder (VDR) begrüßt das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs, rechnet jedoch nicht mit einer raschen Rückkehr zum normalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. Wenige Stunden nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs verhandelt Israel laut Insidern mit den USA über einen Verbleib israelischer Truppen im Südlibanon. Der israelische Außenminister Gideon Saar bricht jeglichen Kontakt zur EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ab.

Grund dafür seien jüngste Äußerungen, in denen Kallas Israel mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen haben soll. Die Ölpreise sinken nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und Iran weiter. Der französische Präsident Emmanuel Macron begrüßt die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran. Die für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vorgesehenen Schiffe der Deutschen Marine sind auf dem Weg ins Rote Meer





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Trump Abkommen Kritik Ölpreise Börsenkurse Sicherheitsexperte Frank Umbach China Lob Rahmenabkommen Beendigung Des Kriegs Unterzeichnung Memorandum Erste Phase Entspannung Lage Waffenruhe Drohnenangriff Libanon Todesopfer Verband Deutscher Reeder VDR Schiffsverkehr Straße Von Hormus Israel Verhandlungen Truppen Südlibanon Außenminister Gideon Saar Kontakt EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas Apartheid-Regime Ölpreise Sinken Französischer Präsident Emmanuel Macron Unterzeichnung Absichtserklärung Schiffe Deutsche Marine Rotes Meer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA und Iran einigen sich auf Rahmenabkommen für Beendigung des Iran-KriegesDie USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen für die Beendigung des Iran-Krieges geeinigt. Offiziell unterzeichnet werden soll es am Freitag in der Schweiz. Die Einigung ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines Friedensabkommens.

Read more »

Iran-Krieg: Vermittler Pakistan: Abkommen USA-Iran tritt sofort in KraftEigentlich war die Unterzeichnung für Freitag geplant, nun haben Washington und Teheran ihre Vereinbarung schon vorher besiegelt. Was heißt das nun für die Straße von Hormus?

Read more »

USA und Iran unterzeichnen Abkommen vorzeitig: Iran hält an Gebühren für Straße von Hormus festDie USA und der Iran haben ihr Abkommen zum Kriegsende früher unterzeichnet als geplant. Pakistan spricht von einer sofortigen Öffnung der Straße von Hormus – doch zentrale Streitpunkte bleiben ungelöst.

Read more »

Rahmenabkommen zwischen USA und Iran: Teheran öffnet Straße von Hormus, USA heben Seeblockade aufPakistanischer Ministerpräsident Shehbaz Sharif kündigt auf X sofortige Öffnung der Straße von Hormus durch Teheran und Aufhebung der US-Seeblockade iranischer Häfen an. Rahmenabkommen sieht sofortige Ausnahmegenehmigungen für iranischen Ölexport und Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte vor. Endgültige Vereinbarung innerhalb von 60 Tagen angestrebt. Trump unterzeichnete Abkommen in Versailles.

Read more »