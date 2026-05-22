US-Präsident Donald Trump hat eine ungewöhnliche Forderung an die US-Regierung gestellt. Er will, dass die Regierung 1,8 Milliarden US-Dollar an Steuergeldern an Opfer einer angeblich politisch motivierten Justiz auszahlt.

US-Präsident Donald Trump hat eine ungewöhnliche Forderung an die US-Regierung gestellt. Er will, dass die Regierung 1,8 Milliarden US-Dollar an Steuergelder n an Opfer einer angeblich politisch motivierten Justiz auszahlt.

Trumps Regierung soll bestimmen, wer unter den Opfern fällt. Dieser Vorschlag wird von vielen als korrupt angesehen und könnte zu einer Klage gegen die US-Steuerbehörde IRS führen. Trumps Mitarbeiter hatten in seiner ersten Amtszeit Steuerunterlagen an die Presse weitergegeben, was zu einer Weitergabe seiner Steuerinformationen geführt hat. Die US-Regierung soll nun mehr tun, um die Weitergabe seiner Steuerinformationen in der Zukunft zu verhindern.

Die republikanischen Senatoren haben sich in einer einwöchigen Sitzungspause verabschiedet, um Trumps Forderung nicht zu erfüllen. Sie haben sich auf eine einwöchige Sitzungspause verabredet, um die Finanzierung der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE nicht auf den Weg zu bringen. Die Sitzungspause soll bis Juni dauern, bis die Senatoren zurückkehren und ihre Arbeit fortsetzen





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