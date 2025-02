Trump will Ölpreis senken, um Russland zu schwächen - Doch ist das realistisch?

US-Präsident Trump plant, den Ölpreis zu senken, um Russlands Wirtschaft im Ukraine-Krieg zu schwächen. Ökonomen äußern jedoch Zweifel an der Realisierbarkeit dieses Plans.

US-Präsident Donald Trump will Russland mit einem Fall des Ölpreises in die Knie zwingen und damit den Ukraine-Krieg beenden. Doch ist diese Strategie realistisch? Top-Ökonomen haben große Zweifel, die jüngst auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos laut wurden. \\\„Im Moment ist der Preis hoch genug, damit der Krieg weitergeht“, erklärte der US-Präsident. „Ich werde Saudi-Arabien und die OPEC bitten, die Kosten für Öl zu senken.“ Wie genau, das ließ er damals offen.

Könnte eine Ölpreissenkung nun das Mittel der Wahl sein, um Russlands Wirtschaft ein für alle Mal in die Knie zu zwingen? Auch über lukrative Einnahmen aus dem Verkauf von Öl, so zum Beispiel an Indien und China, berichtet die „Welt“. Nach „Welt“-Informationen erzielt das Land so täglich Einkünfte in Höhe von rund 400 Millionen Euro. Im letzten Jahr trugen die Energieexporte ganze 30 Prozent zu den gesamten Staatseinnahmen bei. Daran haben bisher weder der Ölpreisdeckel des Westens noch die steigenden Finanzsanktionen grundlegend etwas geändert. Aus Sorge vor hohen Ölpreisen fielen die westlichen Strafmaßnahmen oft eher mild aus. Sinkt nun aber der Ölpreis auf den Weltmärkten, könnte Russland das Geld ausgehen, um den Feldzug gegen die Ukraine fortzuführen – so jedenfalls die Annahme Trumps. Und tatsächlich: Ein Rückgang des Ölpreises um zehn Dollar pro Barrel könnte Russland nach „Welt“-Recherchen bereits deutlich zusetzen. Sollte der Preis um 20 Dollar fallen, würde der russische Fiskus 1,8 Billionen Rubel verlieren. Wenn der Ölpreis weiter sinkt, könnten russische Ölfirmen schnell in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Zudem würde die Zentralbank wahrscheinlich mit einer weiteren Erhöhung des Leitzinses reagieren, was die ohnehin hohe Inflation im Land weiter anheizen würde. Doch ist ein derart drastischer Rückgang des Ölpreises überhaupt realistisch? Damit der Ölpreis fällt, müsste zunächst das Angebot an Erdöl auf dem Weltmarkt steigen. Mit seinem Wahlkampfspruch („Bohren, Baby, bohren“), hatte Trump auf einer Veranstaltung in Detroit bereits angekündigt, er werde die Energiepreise für Amerikaner innerhalb von zwölf Monaten halbieren, indem er die Förderung der fossilen Energiequellen in den USA stark ausbaut. Doch an diesem Vorhaben gibt es zwei Haken: Wie die „Welt“ berichtet, sind die kostengünstigsten und ergiebigsten Ölquellen in den USA weitgehend erschöpft – und so steigen die Produktionskosten für Öl in den USA kontinuierlich an. Zudem hat sich die Schieferölindustrie in den USA stark konsolidiert und zeigt sich risikoscheu. Sinkt der Ölpreis, so werden viele Schieferölquellen schnell unrentabel – und das um einiges schneller als dies bei Russlands konventionellen Ölquellen der Fall wäre. Außerdem ist fraglich, ob die erdölexportierenden Länder, die sogenannten Opec-Staaten, sich auf Trumps Vorstoß einlassen werden: „Natürlich begrüßt die Öl- und Gas-Industrie die geplanten Erleichterungen“, so der Leiter des Bereichs Energie & Klima am Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln), Thilo Schaefer, im Gespräch mit der „Berliner Morgenpost“. „Sie wird aber trotzdem nur neue Projekte anstoßen, wenn das betriebswirtschaftlich sinnvoll klingt“. Das sieht auch Manuel Frondel vom Essener Wirtschaftsforschungsinstitut RWI so: „Es ist wenig wahrscheinlich, dass die Opec-Staaten Milliardenverluste in Kauf nehmen, um einen Waffenstillstand zu ermöglichen“, so Frondel im Gespräch mit der „Berliner Morgenpost“. Grundsätzlich sei die Idee, die finanziellen Möglichkeiten Russlands einschränken zu wollen, um auf diese Weise Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen, gut. Dafür müsste der Rohölpreis aber wohl auf einen Bruchteil des aktuellen Wertes sinken, so Frondel. Derzeit liegt der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI noch bei über 74 Dollar, während Opec-Öl pro Barrel mehr als 80 Dollar kostet. Andrij Jermak, Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung, gab kürzlich das Ziel vor, den Ölpreis auf 30 US-Dollar pro Barrel zu senken. Ökonom Frondel glaubt daran nicht: „Saudi-Arabien als wichtigstes Ölförderland würde sich damit in massiver Weise selbst schaden und müsste zudem noch die anderen Opec-Mitglieder überzeugen, ebenfalls ihr Ölangebot stark auszuweiten, um den Ölpreis in die Knie zwingen zu können. Alleine kann Saudi-Arabien wenig ausrichten.“ Die Entwicklungen auf dem Weltmarkt sollten die Beobachter jedoch trotzdem nicht kaltlassen. Wie die „Welt“ berichtet, erwarten Experten, dass der Ölpreis dieses Jahr sinken wird, selbst ohne tiefgreifende Eingriffe der Opec. Die chinesische Staatsfirma CNPC hat das voraussichtliche Maximum der Ölnachfrage auf das Jahr 2025 vorverlegt, während sie es vor zwei Jahren noch für 2030 erwartet hatte. Die russische Regierung rechnet dieses Jahr bereits mit 370 Milliarden Rubel weniger Einnahmen aus Öl und Gas als im Vorjahr und erwartet für 2027 sogar einen Rückgang von mehr als einer Billion Rubel.





