US-Präsident Donald Trump will wichtige Tiefsee-Messstationen demontieren lassen. Die Stationen sind Teil eines 386-Millionen-Dollar-Projekts und liefern wertvolle Daten für die Wissenschaft.

US-Präsident Donald Trump will wichtige Tiefsee-Messstationen demontieren lassen. Die Stationen sind Teil eines 386-Millionen-Dollar-Projekts und liefern wertvolle Daten für die Wissenschaft. Wissenschaftler sind besorgt, da der Betrieb der Stationen innerhalb von 15 Monaten beendet werden soll.

Das Netzwerk Ocean Observatories Initiative (OOI) nutzt rund 900 Instrumente, um Parameter wie Temperaturen, chemische Veränderungen, Strömungen und Sauerstoffgehalte in der Tiefe zu messen. Experten in den USA und weltweit sind auf diese Messwerte angewiesen. Die Ozeane sind im Wandel: Rekordtemperaturen, ausbleichende Korallen, steigende Pegel. Wärmere Ozeane tragen zu intensiveren tropischen Stürmen bei.

Gleichzeitig pumpt die Trump-Regierung 700 Millionen Dollar in die Kohleindustrie. Trump leugnet den menschengemachten Klimawandel und versprach im Wahlkampf, fossile Brennstoffe stärker zu fördern. Die Sorge um die atlantische Umwälzströmung (AMOC) ist besonders groß, da Wissenschaftler OOI-Messwerte nutzen, um besser zu verstehen, wie sich dieses System verändert. Eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern ist besorgt über bevorstehende drastische Veränderungen bei den Meeresströmungen.

Die Ocean Observatories Initiative wird von der National Science Foundation (NSF) finanziert, einer unabhängigen US-Bundesbehörde. In einer Stellungnahme kündigte die NSF an, dass die Initiative nicht komplett eingestellt werde. Das Netzwerk solle auf absehbare Zeit weiterlaufen





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