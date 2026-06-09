Trump wird bei NBA-Finale im Madison Square Garden ausgebuht

Beim teuersten Basketballspiel der Geschichte erlebt Donald Trump einen unfreundlichen Empfang. Während der Nationalhymne wird er auf den Videoleinwänden eingeblendet und von vielen Zuschauern ausgebuht. Das Spiel zwischen den New York Knicks und San Antonio Spurs ist mitTicketpreisen von bis zu 500.000 Dollar ein Rekordereignis. Trump, eigentlich als Ehrengast erwartet, schaut das Spiel schließlich in der Loge des Knicks-Besitzers.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wollte beim teuersten Basketballspiel der Geschichte dabei sein, doch im Madison Square Garden erwartete ihn ein alles andere als freundlicher Empfang.

Als Trump während der Nationalhymne vor Spiel 3 der NBA-Finals zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs auf den Videoleinwänden eingeblendet wurde, brachen in der Arena lautstarke Buhrufe aus. Rund zehn Sekunden lang war deutlich zu hören, wie große Teile der Zuschauer den Präsidenten ausbuhten.

Die Karten für das Spiel kosteten teilweise mehr als 9000 Dollar, Plätze direkt am Parkett wurden für bis zu 500.000 Dollar angeboten - ein Rekord, der das Spiel zum teuersten Basketballspiel der Geschichte machte. Trump war als Ehrengast zum ersten Finals-Spiel in New York seit 1999 erschienen. Sein Besuch hatte bereits im Vorfeld für enorme Sicherheitsvorkehrungen gesorgt: Tausende Polizisten und Hunderte Secret-Service-Mitarbeiter waren rund um den Madison Square Garden im Einsatz.

Letztlich verfolgte Trump die Partie nicht wie zunächst geplant am Spielfeldrand, sondern in der Loge des Knicks-Eigentümers James Dolan. Die deutliche Reaktion der Fans spiegelte die politische Polarisierung wider, die selbst im Sportraum sichtbar wurde. Während Trump von vielen Anhängern als Symbol des Erfolgs gefeiert wird, sehen ihn Kritiker als Spalter, der auch traditionsreiche Veranstaltungen politisiert. Die NBA, traditionally bemüht, sich aus politischen Kontroversen herauszuhalten, stand durch den Besuch Trump's vor einer schwierigen Gratwanderung.

Der Vorfall zeigte, wie schwer es in den tief gespaltenen USA geworden ist, öffentliche events als neutrale Bühnen zu nutzen. Der Madison Square Garden, eine der legendärsten Sportarenen der Welt, wurde an diesem Abend zum Schauplatz einer politischen Demonstration. Die Buhrufe waren kein Zufallsprodukt, sondern Ausdruck eines organisierten Protests gegen Trump's Politik und seinen Stil. Gleichzeitig demonstrierten Trump-Anhänger vor der Arena ihre Unterstützung.

Das Sicherheitsaufgebot war daher nicht nur für den Schutz des Präsidenten, sondern auch für die Trennung rivalisierender Menschenmengen zuständig. Die finanziellen Aspekte des Spiels - mit Millioneneinnahmen durch Tickets und Werbung - stehen in markantem Kontrast zur politischen Botschaft der Fans. Es war ein Abend, an dem Sport, Politik und Gesellschaft in den USA auf bemerkenswerte Weise kollidierten.

Trump selbst ließ sich durch die Buhrufe nicht aus der Ruhe bringen, sondern zeigte sich in der Loge mit Dolan und anderen Gästen. Ob der Vorlongfristig die Beziehung zwischen Trump und der NBA beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Doch bereits jetzt wurde deutlich: Selbst das teuerste Basketballspiel der Welt kann die politischen Gräben im Land nicht übertünchen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Finals New York Knicks San Antonio Spurs Madison Square Garden Donald Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Panik in New York: Knicks-Fans zittern vor Trump-BesuchDie New York Knicks stehen vor dem NBA-Titel, doch Donald Trumps angekündigter Besuch in New York spaltet die Fans und könnte einen Fluch bringen. Angst vor Pech und Chaos im MSG.

Read more »

Panik in New York: Knicks-Fans zittern vor Trump-BesuchDie New York Knicks stehen vor dem NBA-Titel, doch Donald Trumps angekündigter Besuch in New York spaltet die Fans und könnte einen Fluch bringen. Angst vor Pech und Chaos im MSG.

Read more »

NBA-Finals: Rekordpreis für Basketball-Tickets, US-Präsident Trump angekündigtDie New York Knicks spielen heute Nacht (2.30 Uhr) in Spiel 3 der NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs im Madison Square Garden. Noch nie war ein Basketballspiel so teuer. Die günstigsten Tickets wurden zeitweise für mehr als 9000 Dollar angeboten. Für einzelne Plätze direkt am Spielfeldrand werden bis zu 500.000 Dollar verlangt. US-Präsident Donald Trump hat sein Kommen angekündigt. Zuletzt war mit Barack Obama 2015 ein Präsident bei einem regulären NBA-Spiel. Wegen seines Besuchs gelten im Madison Square Garden verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.

Read more »

Knicks-Fans sauer wegen Trump-Besuch: „50 Jahre gewartet und jetzt das“Die New York Knicks stehen vor dem NBA-Titel, doch Donald Trumps angekündigter Besuch in New York spaltet die Fans und könnte einen Fluch bringen. Angst vor Pech und Chaos im MSG.

Read more »