US-Präsident Trump beschuldigt das eigene Handelsministerium, revidierte Wirtschaftswachstumszahlen nach den Kongresswahlen bewusst veröffentlicht zu haben, um die Wahl zu beeinflussen. Das Amt für Wirtschaftsanalyse hatte das BIP-Wachstum im dritten Quartal auf 4,3 Prozent nach oben korrigiert. Trump forderte eine Untersuchung und sprach von einem massiven Fehler. Das Ministerium erklärte die Revision mit steigenden Investitionen und Staatsausgaben.

mit Behauptungen über angebliche Manipulationen merklich zurückgehalten hat. Drei Wochen nach den historischen Midterms will der US-Präsident nun aber doch Schindluder ausgemacht haben.

Im Fokus: das eigene Handelsministerium. Trump hat sich empört darüber gezeigt, dass das Ministerium in Washington die Zahlen zum Wirtschaftswachstum nach oben revidiert hat. »Warum wurde die korrekte Zahl nicht vor den Wahlen veröffentlicht«, schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er forderte eine »augenblickliche Untersuchung dieser Angelegenheit«.

Advertisement

Advertisement

Das Amt für Wirtschaftsanalyse des Handelsministeriums hatte am Mittwoch das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal mit 4,3 Prozent beziffert, deutlich höher als die zuvor geschätzten 3,4 Prozent, was an sich keinen ungewöhnlichen Vorgang darstellt. Trump vermutete indes dahinter eine bewusste Wählerbeeinflussung: »Das ist kein kleiner Fehler, das ist ein massiver und absichtlicher Fehler«, schrieb er. In einem darauffolgenden Post sprach Trump schließlich sogar von einem »Fehler, der einen Rekord setzt.