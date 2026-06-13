Präsident Donald Trump sendete in einem kurzen Video persönliche Glückwünsche an Trainer Mauricio Pochettino und die US‑Nationalmannschaft vor dem Auftakt gegen Paraguay und betonte das Vertrauen in das Potenzial des Teams.

Vor dem Eröffnungsspiel der Fußball weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten hat Präsident Donald Trump persönlich den Gastgebern seine Glückwünsche übermittelt. Der amerikanische Staatschef nutzte dafür ein kurzes Video, das über die sozialen Netzwerke des US-amerikanischen Fußball verbands verbreitet wurde.

Das Aufnahmegerät zeigte zunächst Andrew Giuliani, den Leiter der WM‑Taskforce im Weißen Haus, wie er über ein Lautsprechersystem mit dem Präsidenten spricht. Giuliani stellte Trump vor den 26 Spielern der Nationalmannschaft und dem Cheftrainer Mauricio Pochettino vor. Anschließend übergab er das Telefon an den Trainer, um ihm die Botschaft des Präsidenten persönlich zu übermitteln. Trump begann das Gespräch mit einer lobenden Bemerkung über den Trainer und die Mannschaft.

Er betonte, dass er die bisherigen Erfolge des Teams sehr schätze und dass er von der Qualität der Spieler überzeugt sei. Weiterhin äußerte er seine Zuversicht, dass die USA eine echte Chance haben, im Turnier weit zu kommen und möglicherweise sogar den Titel zu gewinnen. Der Trainer Pochettino reagierte dankbar und nahm die Worte des Präsidenten als Motivation für das bevorstehende Spiel gegen Paraguay entgegen. Er dankte dem Staatschef für die Unterstützung und versprach, das Team bestmöglich vorzubereiten.

In dem kurzen Austausch fiel auch die Aussage, dass die Spieler mit ihrer Energie und ihrem Engagement das Turnier zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Nation machen könnten. Das Video erschien am Donnerstagabend, kurz vor dem Anpfiff des ersten Gruppenspiels der USA gegen Paraguay. Neben den Glückwünschen des Präsidenten wurde im gleichen Beitrag die offizielle Stimmungslage des Teams dargestellt, das sich nach einer intensiven Vorbereitungsphase bereit fühlt, das Heimrecht zu verteidigen.

Die Aufnahmen zeigten zudem die jubelnde Menge im Los Angeles Stadium, das mit den Farben der amerikanischen Flagge geschmückt war. Die Medienbewertung des Auftritts war gemischt: Während einige Kommentatoren das Engagement des Präsidenten als positives Signal für die Sportförderung ansahen, warnten andere vor einer zu starken politischen Durchmischung im internationalen Sport. Unabhängig davon blieb die Botschaft klar: Die Vereinigten Staaten wünschen sich ein erfolgreiches Turnier und hoffen, dass ihre Nationalmannschaft das Potenzial hat, bis ins Finale vorzudringen.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Eröffnungsspiel freuen, das nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch ein starkes nationales Gemeinschaftsgefühl verspricht





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