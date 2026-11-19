Die Staats- und Regierungschefs der USA,Russlands und Chinas haben erstmals an einem Dreiergespräch in Shenzhen teilgenommen. Das Treffen führte zu einer vagen gemeinSamen Erklärung über UN-Reformen und Energieversorgung, stieß doch auf breite Kritik und hinterließ keine konkreten Ergebnisse für den Ukraine-Krieg.

Historische Dreierbegegnung in Shenzhen

In Shenzhen fand am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation eine einzigartige diplomatische Begegnung statt,bei der die Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, Russlands und Chinas zum ersten Mal gemeinsam an einem runden Tisch saßen. donald Trump ,Wladimir Putin und Xi Jinping verbrachten etwa achtzig Minuten mit Gesprächen,die von den Beteiligten als bedeutender Schritt in der internationalen Diplomatur beschrieben wurden. Die drei Führer betonten bei ihrem Zusammentreffen die gemeinsamen Verantwortungen globaler Mächte in einer vernetzten Erde. Xi Jinping verwies dabei auf die historische Lehre, dass Frieden unter den großen Mächten Sicherheit für die Welt bedeute, während Konflikte zwischen ihnen zu Chaos führen würden. Trump hingegen betonte, das keiner jemals Frieden geschlussfolgert habe, indem er Gelegenheiten für Engagement und direkten Austausch abgelehnt habe. Die visuelle Inszenierung des Treffens, bei dem die drei Machthaber als gleichberechtigte Akteure auftraten, sollte signalisieren, dass die Ära der amerikanischen Einzigartigkeit in der Weltpolitik vorüber sei und eine multipolare Ordnung nun die Bühne dominiere.

Das nach dem Treffen veröffentlichte gemeinsame Kommuniqué enthielt vier zentrale Punkte, die indes eher als vage Absichtserklärungen denn als konkrete Vereinbarungen wahrgenommen wurden. Die drei Nationen erklärten ihren Willen zur Reform der Vereinten Nationen, um globalen Herausforderungen wirksamer zu begegnen,und einigten sich darauf, die Produktion und den Supply chain feiner Erdölprodukte zu steigern. Letzteres wird allgemein als Signal an Russland verstanden, den als wichtigen Energielieferanten zu konsoliDieren. Zudem stimmten die Führungspersönlichkeiten überein, den Internationalen Strafgerichtshof und ähnliche Einrichtungen nicht ihre Jurisdiktion missbrauchen zu lassen, was als Distanzierung von internationalen Rechtsmechanismen interpretiert wurde. Ein weiterer Punkt war die Absicht, einen Dialog zur Verringerung nuklearer Risiken und zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Kernwaffen zu führen. Allerdings fehlten konkrete Pläne oder Zeitrahmen für diese Initiativen, sodass viele Beobachter das Dokument als rhetorische Geste ohne substanzielle politische Konsequenzen einstuften.

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Die Reaktionen auf das Treffen fielen innerhalb der USA und ihrer europäischen Verbündeten ausgesprochen kritisch aus. In Washington und Berlin wurden Bedenken geäußert, dass die Legitimation Putin und Xi dadurch gestärkt werde, ohne dass konkrete Zugeständnisse für den Frieden in der Ukraine erkämpft wurden. Der US-Präsident bezeichnete Putin als seinen Freund und betonte die lange Dauer ihrer guten Beziehung, was von demokratischen und konservativen Abgeordneten als Naivität oder sogar Gefährdung der nationalen Sicherheit gewertet wurde. In der Ukraine wurden zur gleichen Phase, als die Gespräche in China stattfanden, schwere Luftangriffe russischer Drohnen auf Kiew registriert,was die Diskrepanz zwischen der diplomatischen Rhetorik in Shenzhen und der militärischen Realität vor Ort unterstrich. Putin selbst bezeichnete das Treffen als wichtiges Kapitel der Geschichte und verwies auf die Konferenzen von 1945 in Jalta, die die Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hatten. Er argumentierte, dass es keinen Fehler daran gab, die Realitäten des Krieges zu kodifizieren, und wies darauf hin, dass Kiew und Europa noch nicht bereit seien, Kompromisse einzugehen.

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Nach dem Treffen in Shenzhen stand die Aufmerksamkeit international auf einem weiteren Gipfel in Berlin, an dem ukrainische und europäische Führer sowie US-Unterhändler teilnahmen. Dieser sogenannte Gipfel der Willensbildung sollte finanzielle Unterstützung und Sicherheitsgarantien für die Ukraine verhandeln und den Versuch darstellen, Europa in die künftigen Friedensgespräche einzubinden. Allerdings demonstrierte sich bereits hier eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen Washingtons und Moskaus; während Jared Kushner, ein Vertreter des US-Präsidenten,von einer Einbindung Europas sprach, betonte Putin, das Russland nur dann mit europäischen Vertretern verhandeln werde, wenn deren Position klar sei. Die Diskussionen über die Zukunft der europäischen Sicherheit und die Rolle der Großmächte bleiben somit offen. Die Weltgemeinschaft muß nun abwarten,ob die persönliche Chemie zwischen Trump, Putin und Xi tatsächlich zu einer Deeskalation beiträgt oder ob die Treffen vor allem dazu dienten, die eigene diplomatische Position nach innen zu festigen, während die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten unverändert andauern.