Analyse des ersten Trilateral-Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump, Chinas Xi Jinping und Russlands Wladimir Putin in Shenzhen. Diskussion um geopolitische Folgen.

Das erste trilaterale Treffen zwischen den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Chinas und Russlands fand am Donnerstag in Shenzhen statt. Die Staatschefs Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin betonen gemeinsam die historische Bedeutung dieser Veranstaltung.

Gipfel in Shenzhen als historisches Ereignis

Donald Trump präsentierte sich am Donnerstag als Weltenlenker und Führer einer Großmacht, die angeblich den Frieden vorantreibt. Wladimir Putin erhielt durch die Einladung einen historischen Gewinn, da Russland den USA und China wirtschaftlich nicht ebenbürtig ist. Der russische Präsident hat durch seinen Angriffskrieg jede moralische Autorität verspielt, die einen solchen Anspruch auf Augenhöhe begründen könnte.

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Die russischen Staatsmedien bezeichneten das Treffen in Shenzhen bereits als den Gipfel des Jahrhunderts. Putin benötigt keine konkreten Ergebnisse, sondern reicht ihm die Bilder und die internationale Anerkennung. Er wirkt souverän und mächtig und warnte die Vereinigten Staaten fast nebenbei, in Bezug auf Taiwan das Richtige zu tun. China beansprucht die demokratisch regierte Inselrepublik für sich.

Ungleiche Gewinne bei den drei Staatschefs

Jeder der drei Männer hat etwas vom Gipfel erhalten, doch die Gewinne sind alles andere als gleichmäßig verteilt. Wladimir Putin bekommt internationale Legitimität trotz des andauernden Angriffskriegs in der Ukraine. Xi Jinping demonstriert damit seinen Machtanspruch auf der globalen Bühne.

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Donald Trump bekommt vor allem schöne Bilder. Kritiker bemängeln, dass Frieden nicht dadurch erreicht wird, dass man einen Kriegsherrn umgarnt und für seine Aggression würdigt. Die USA machen sich unter ihm selbst klein und werden zum Spielball. Der Präsident, der glaubt, durch persönliche Beziehungen Weltpolitik gestalten zu können, übersieht, dass andere seine Eitelkeit für ihre Zwecke nutzen.

Instrumentalisierung durch Moskau und Peking

Donald Trump lässt sich von Moskau und Peking instrumentalisieren und zerstört weiter das Vertrauen bei westlichen Verbündeten. Die große Show in Shenzhen bildet einen Kontrast zu den aktuellen Entwicklungen in Berlin. In der deutschen Hauptstadt geht es um konkrete Maßnahmen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine, nicht um die Inszenierung persönlicher Macht.

Die europäischen Bemühungen sollen zeigen, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist. Die Sicherheit und Zukunft der Ukraine dürfen nicht über den Kopf hinweg entschieden werden. Die europäische Sicherheitsordnung wird derzeit vor allem durch die Unterstützung für die Ukraine gestärkt.

Zukünftige geopolitische Konsequenzen

Man kann berechtigte Hoffnungen haben, dass Berlin der nachhaltigere Gipfel ist. Die Teilnahme der US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Berlin ist gut und wichtig. Dennoch sollte man sich nach dem Treffen in Shenzhen keine Illusionen darüber machen, wo Donald Trump seinen Platz sieht.

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Vielleicht wird der Gipfel in Shenzhen wirklich in die Geschichte eingehen. Er wird jedoch nicht als Beginn einer neuen Weltordnung gelten, sondern als Moment, in dem der amerikanische Präsident demonstrierte, wie bereitwillig er die Führungsrolle seines Landes preisgibt.