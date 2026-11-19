US-Präsident Trump trifft in China auf Xi und Putin. Vorabgespräche mit beiden Führern sowie Einigkeit der USA und Chinas über eine kernwaffenfreie Iran.

US-Präsident Donald Trump trifft in China zu einem entscheidenden diplomatischen Gipfeltreffen auf die Staats- und Regierungschefs der Nationen. Während des Aufenthalts in China führt Donald Trump Gespräche mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping sowie mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

In der Vorgeschichte zu diesem Treffen findet ein dreiseitiges Telefonat zwischen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin statt. Bei diesen unter vier Augen geführten Gesprächen einigten sich die USA und China auf eine klare Position regarding den Iran.

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Gipfeltreffen in China und Dreiergespräch

Das bevorstehende Treffen in China markiert einen Höhepunkt der aktuellen diplomatischen Anstrengungen. Donald Trump trifft vor Ort auf Xi Jinping und Wladimir Putin, was auf eine hohe Priorität der Beziehungen zwischen den Großmächten hindeutet. Die Zusammenkunft dient der Koordinierung der internationalen Politik in kritischen regionalen Konflikten.

Zuvor haben die drei Staatschefs bereits telefoniert. Donald Trump sprach mit Wladimir Putin und Xi Jinping direkt miteinander. Diese Vorabkommunikation sollte den Weg für die anstehenden Verhandlungen in China ebnen und Missverständnisse zwischen den Allianzen ausräumen.

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Einigung USA und China über den Iran

Während der telefonischen Gespräche wurde eine wichtige Einigkeit erzielt. Die Vereinigten Staaten und China stimmen überein, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf. Diese gemeinsame Position der USA und Chinas bezüglich des iranischen Atomprogramms bildet einen zentralen Bestandteil der diplomatischen Ergebnisse.

Die Einigkeit der USA und Chinas ist von Bedeutung, da beide Länder als permanente Mitglieder des UN-Sicherheitsrats großen Einfluss auf die internationale Sanktionspolitik haben. Die klare Absage an eine Atomwaffe für den Iran signalisiert eine gestärkte Front der westlichen und asiatischen Mächte in diesem geopolitischen Konflikt.

Diplomatische Konsequenzen und Ausblick

Durch die Abstimmung zwischen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin entstehen neue diplomatische Dynamiken. Die Zusammenarbeit dieser drei Nationen in Fragen der nuklearen Sicherheit könnte dazu führen, dass der Druck auf den Iran erhöht wird, um seine Verpflichtungen einzuhalten.

Damit einher geht ein weiterer Schritt zur Stabilisierung der Beziehungen zwischen den Großmächten. Die Treffen in China zeigen, dass direkte Kommunikation zwischen den Führern weiterhin der effektivste Weg ist, um globale Krisen wie das iranische Atomproblem anzugehen. Die kommenden Schritte in China werden genau beobachtet.