Donald Trump trifft in China auf Wladimir Putin und Xi Jinping. USA und China einigen sich darauf, dass Iran keine Atomwaffen besitzen darf.

Ein historischer Machtaufbau in China zeichnet sich ab. Donald Trump trifft dort auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den chinesischen Staatschef Xi Jinping.

Zuvor führte der US-Präsident bereits vertrauliche Vier-Augen-Gespräche mit den beiden anderen Staatschefs. Diese diplomatischen Bemühungen münden jetzt in einem direkten Dreier-Treffen.

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Geopolitische Einigung über Iran

China und die USA sind sich darin einig, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf. Diese klare Haltung wurde durch die vorherigen Gespräche gestärkt.

Die gemeinsame Position dieser drei Großmächte soll die internationale Sicherheitsarchitektur stärken. Sie signalisiert eine koordinierte Linie gegenüber der iranischen Regierung.

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Vertrauliche Vorab-Gespräche

Donald Trump hatte vor dem Gipfel unter vier Augen mit Wladimir Putin gesprochen. Dabei wurden die Grundlagen für das weitere Vorgehen gelegt.

Parallel dazu fand ein ähnliches vertrauliches Gespräch mit Xi Jinping statt. Diese isolierten Dialoge dienten dazu, Missverständnisse auszuräumen.

Russland und die Krim-Brücke

Inzwischen meldet sich ein weiterer Konfliktfaktor in die Schlagzeilen. Die Ukraine gelang mit eigenen Marschflugkörpern ein spektakulärer Schlag.

Teile der wichtigen Brücke zur Krim-Halbinsel wurden zum Einsturz gebracht. Für Wladimir Putin ist dieser Schaden besonders bitter.

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Symbolik und strategische Folgen

Die Brücke gilt als ein starkes Symbol der russischen Herrschaft über die Krim. Ihr Einsturz trifft die psychologische Propaganda des Kreml.

Die Reparatur der Struktur erweist sich als technisch sehr schwierig. Gleichzeitig können keine Schiffe mehr ungehindert durch den Bereich fahren.

Einschränkungen für den Schienenverkehr

Nur noch sehr wenige Züge können die beschädigte Brücke passieren. Diese Engpässe beeinträchtigen die logistische Versorgung der Region.

Das Ereignis hat tiefgreifende Auswirkungen auf den Kriegsverlauf. Es unterstreicht die Verletzlichkeit der russischen Infrastruktur in der Ukraine.