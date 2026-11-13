Trump zieht Vizepräsident Vance von Iran-Verhandlungen ab

Donald Trump entzieht JD Vance die Zuständigkeit für die Iran-Politik und konzentriert ihn auf innere Sicherheit, was auf wachsende Spannungen im Weißen Haus hindeutet.

US-Präsident Donald Trump hat seine Maßnahmen gegen das islamische Regime in Teheran drastisch verschärft, indem er seinen Vizepräsidenten JD Vance von den laufenden diplomatischen Gesprächen abberuft. Diese Entscheidung fiel wenige Tage, nachdem Vance den Iran -Krieg als Hauptgrund für die schwere Wahlniederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen eingestuft hatte. Der 42-Jährige sieht in der außenpolitischen Strategie einen massiven Faktor für das Ergebnis.

Neue Prioritäten für den Vizepräsidenten

Trump hat seinem Stellvertreter am Donnerstag explizit angewiesen, seine volle und uneingeschränkte Aufmerksamkeit künftig auf die Bekämpfung von Korruption und Kriminalität in demokratisch regierten US-Bundesstaaten zu richten. Damit entzieht er Vance indirekt die Verantwortung für die Hochgeschwindigkeit-Diplomatie im Nahen Osten. Der Präsident betonte, dass sich die Verhältnisse im Iran fundamental verändert hätten und man nun über erhebliche Hebel verfüge, um Druck auszuüben. Diese Aussage markiert eine klare Abkehr von den Versuchen, durch direkte Gespräche eine Deeskalation herbeizuführen.

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Strategische Kontrolle der Ölroute Hormus

Die militärische Eskalation wird durch die Behauptung gestützt, dass die USA finanzielle und strategische Vorteile erlangt hätten. Trump erklärte in einem Radio-Interview, man verfüge über hunderte Milliarden Dollar aus dem Iran und beherrsche die Straße von Hormus. Diese Meerenge ist eine der wichtigsten Ölhandelsrouten der Welt, die von den Mullahs seit Monaten blockiert wird. Trumps Behauptung über die volle Kontrolle der Meerenge und den Zugriff auf iranische Milliarden ist allerdings nicht unabhängig belegt, dient aber der Begründung der harten Linie.

Diplomatische Umwege und gescheiterte Initiativen

Der Zeitpunkt der Anweisung ist besonders brisant, da das Wall Street Journal am Mittwoch berichtete, Vance erwäge bereits wieder direkte Gespräche mit einem hochrangigen iranischen Sicherheitsvertreter. Ziel war es, einen Weg zur Beendigung des Krieges zu finden. Vance war den Mullahs damit erneut sehr freundlich entgegengekommen, nachdem seine im Sommer anberaumten Gespräche, zu denen er sogar persönlich angereist war, gescheitert waren. Die neue Anweisung von Trump durchkreuzt diese diplomatischen Bemühungen vollständig.

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Historisches Erbe und innenpolitische Risiken

Donald Trump scheint nach der verlorenen Kongresswahl um seinen Platz in der Geschichte zu kämpfen. Er erklärte, er würde es als Niederlage betrachten, wenn das Regime im Iran bis zum Ende seiner Amtszeit an der Macht bleibt. Dies deutet auf den Willen hin, maximalen Druck gegen Teheran auszuüben und womöglich sogar wieder militärisch zu intervenieren. Ob der Präsident seinen Stellvertreter damit tatsächlich endgültig von den Verhandlungen abzieht, ist bislang unklar. Für Vance ist die Entwicklung politisch heikel, da er als möglicher republikanischer Präsidentschaftskandidat für 2028 gilt.

Spannungen im Führungsteam der Partei

Die Beziehung zwischen dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten spitzt sich weiter zu. Mit seiner Kritik am Iran-Krieg hatte Vance sich bereits öffentlich von einer der umstrittensten Entscheidungen seines Präsidenten distanziert. Trump verteidigte zwar seinen militärischen Kurs, erklärte jedoch, Vances Kritik, der Krieg sei der Grund für die Wahlniederlage, habe ihrer Beziehung nicht geschadet. Allerdings wäre nach Ansicht des Präsidenten additional betont werden müssen, dass der Krieg trotz der politischen Kosten richtig gewesen sei. Dies unterstreicht die tiefe Kluft in der Wahrnehmung der aktuellen Lage.