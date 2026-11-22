Präsident Trump hob Stabschef Stephen Miller hervor und warf einen Blick auf seine mögliche Nachfolge. Mit Vance und Rubio als Konkurrenten eskaliert die Spannung in der Republikanischen Partei vor den Wahlen 2028.

In einer untypischen Geste im Presseraum des Weißen Hauses vom vergangenen Freitag hob US-Präsident Donald Trump seinen neuen Stabschef Stephen Miller hervor und nannte ihn den mächtigsten Mann der Welt. Diese Szene markiert nicht nur eine persönliche Auszeichnung für Miller, sondern signalisiert zugleich den Beginn intensiver Diskussionen um die künftige Führung der Republikanischen Partei und die potenziellen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2028.

Millers Lobpreisung und Trumps Provokation

Stephen Miller betrat das Podium und würdigte die Leistungen seines Präsidenten mit deutlichen Worten. Er behauptete, dass die Ergebnisse, die Präsident Trump in den vergangenen zwei Jahren erzielt habe, bei Weitem alles übertreffen, was irgendein anderer Präsident in der amerikanischen Geschichte je erreicht habe. Diese überschwängliche Lobpreisung geschah vor den Augen von Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio, deren Laune zuvor noch sichtbar gut war, sich jedoch änderte, als der Präsident seine Aufmerksamkeit von ihnen abwendete.

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Trump griff die Situation auf und deklarierte Miller explizit als besser geeignet als die beiden hochrangigen Politiker an seiner Seite. Er wies direkt auf Vance und Rubio und kommentierte: Er war besser als diese beiden hier. Diese öffentliche Abwertung der beiden prominentesten Politiker seiner Regierung düpierte nicht nur Vance und Rubio, sondern heizte den bereits latenten Machtkampf um die Nachfolge von Donald Trump deutlich an.

Millers Profil und die Debatte um seine Ambitionen

Der 41-jährige Stephen Miller gilt im politischen Betrieb als ebenso loyal wie radikal veranlagt, Eigenschaften, die Donald Trump seit Jahren schätzt. Seit dem Wahlkampf 2016 gehört er zum engsten Machtzirkel des Präsidenten. Miller prägte dessen Migrationspolitik maßgeblich, verteidigte die radikalsten Vorhaben des Präsidenten und stieg nun zum Stabschef auf, was einen der mächtigsten Posten im Weißen Haus darstellt. Sein Weltbild beschrieb er gegenüber CNN Anfang des Jahres präzise: Wir leben in einer Welt, die von Stärke, von Gewalt und von Macht bestimmt wird, die dies als die eisernen Gesetze.

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Ob Miller tatsächlich eigene Ambitionen für das Präsidentenamt verfolgt, bleibt unklar. US-Experte Philipp Adorf von der Universität Bonn sieht seine Chancen ohnehin skeptisch. Adorf merkt an, dass kaum jemand die Abschiebungspolitik Trumps so stark geprägt habe wie Miller. Die Härte dieser Politik könnte ihm in den republikanischen Vorwahlen zwar nutzen, jedoch könnte die Radikalität bei den allgemeinen Präsidentschaftswahlen wiederum schaden.

Konkurrenz zwischen Vance, Rubio und DeSantis

Für den Experten bleibt Vizepräsident JD Vance der Favorit für die Nominierung. Er ist landesweit bekannt und hat Rückhalt bei den Nationalkonservativen. Vizepräsidenten haben generell gute Chancen, die Kandidatur ihrer Partei zu gewinnen. Von zehn amtierenden oder früheren Vizepräsidenten, die seit dem Zweiten Weltkrieg erstmals Präsident werden wollten, wurden sieben nominiert. Gewählt wurden anschließend jedoch nur drei: Richard Nixon, George H. W. Bush und Joe Biden.

Als gefährlichsten Konkurrenten Vances sieht Adorf Außenminister Marco Rubio. Rubio hat aus seiner Zeit im Senat Verbündete im traditionellen Parteiestablishment, die seine harte Linie gegenüber China und linken Regimen in Lateinamerika schätzen. Rubio hat zudem Erfahrung mit Präsidentschaftskampagnen, da er 2016 bei den republikanischen Vorwahlen gegen Trump antrat, aber schließlich chancenlos blieb.

Philipp Adorf nennt zusätzlich Floridas Gouverneur Ron DeSantis als möglichen Kandidaten. Der 48-Jährige hat den Kampf gegen Wokeness bis in die Lehrpläne getragen. Mit seiner Corona- und Steuerpolitik spricht er auch jene Republikaner an, die weniger staatliche Eingriffe in die Wirtschaft wollen. Er könnte jene Republikaner erreichen, die an Trumps gesellschaftspolitischem Kurs festhalten, sich aber nach den Zwischenwahlen einen Kandidaten außerhalb seiner Regierung wünschen.

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Strategische Zurückhaltung und politische Rahmenbedingungen

Bislang halten sich alle genannten potenziellen Kandidaten öffentlich zurück. JD Vance erklärte in einem Interview im Oktober, dass er sich noch nicht endgültig entschieden habe, anzutreten. Ähnlich äußerte sich Marco Rubio im September: Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber derzeit habe ich keine entsprechenden Pläne. Ron DeSantis hält sich ebenfalls bedeckt, erklärte aber, aus seiner erfolglosen Kandidatur 2024 gelernt zu haben, sich nicht zu früh aus der Deckung zu wagen.

Die Rahmenbedingungen für 2028 sind jedoch komplex. Experten wie Adorf weisen darauf hin, dass die Republikaner ohne Trump auf dem Stimmzettel an seiner Bilanz gemessen werden. Derzeit wird diese eher negativ bewertet, was sich jedoch ändern kann. Können sich die Bürger von ihrem Einkommen 2028 wieder mehr leisten, dürfte das den Republikanern mehr helfen als jeder Personalwechsel.

Die entscheidende Rolle der Maga-Basis

In den nächsten Monaten wird sich entscheiden, wohin sich die Republikanische Partei entwickelt. Dies wird für die genannten Kandidaten heikel sein, da die parteiinterne Nominierung mutmaßlich von der Maga-Bewegung Trumps abhängt. Wer in offener Opposition zu Trump antritt, riskiert, schon in den Vorwahlen die Unterstützung zu verlieren, die er braucht, so Adorf. Die Szene vom Freitag zeigt somit, wie sehr die Loyalität zur aktuellen Führung noch immer der zentrale Faktor für politische Macht ist.