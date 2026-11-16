Trump zu Nvidia-Chefwechsel: Huang habe Lektion gelernt

Donald Trump äußert sich zur Rücktritt von Nvidia-CEO Jensen Huang. Er hält Finanzausmaß Scott Bessents Kritik an den US-Exportverboten für relevanter.

Donald Trump hat sich öffentlich zum Rücktritt des Nvidia -Chefs Jensen Huang geäußert und dabei eine klare Position Bezug auf die Umstände genommen. Der US-Präsident betonte am Donnerstag vor Reportern im Weißen Haus, dass Huang eine bedeutende Lektion aus der aktuellen Krise gezogen habe. Diese Erklärung erfolgte im Kontext von Medienberichten, wonach sich die Verbündeten von Huang stark einsetzen, um ihn nach seinem Rücktritt vom Donnerstag wieder an die Spitze des Chip-Konzerns zu holen.

Widerspruch zu Finanzminister Bessent

Trump widersprach damit direkt den Aussagen von Finanzminister Scott Bessent, der am Wochenende einen radikalen Neuanfang in der Führung von Nvidia gefordert hatte. Bessent betonte in einem Fernsehinterview, dass der Chefposten zwingend mit einer Person von außerhalb des Unternehmens besetzt werden sollte. Diese Forderung steht im Gegensatz zu Trumps eher nachsichtigen Haltung gegenüber dem zurückgetretenen CEO.

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Exportverbot und chinesische Verbindungen

Finanzminister Bessent fokussierte sich dabei auf den Vorwurf des Schmuggels moderner Nvidia-Chips nach China, um die US-Exportverbote zu umgehen. Er forderte von Nvidia, dass er binnen zehn Tagen Antworten auf die Frage erhalten wolle, ob das Unternehmen unerlaubte Verkäufe toleriert habe, um den Umsatz künstlich hochzutreiben. Bessent erklärte, dass dies für ihn eine weitaus wichtigere Frage sei als die persönlichen Affären von Jensen Huang.

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Affären und Sicherheitsbedenken

Der 63-jährige Huang war zurückgetreten, nachdem mehrere außereheliche Beziehungen mit direkten Mitarbeiterinnen publik geworden waren. Die erste Affäre betraf eine damalige Top-Managerin des Unternehmens Megaspeed aus Singapur, von dem Behörden verdächtigt werden, Chips in Umgehung von US-Verboten nach China weitergeleitet zu haben. Bei der zweiten Affäre ging es um eine Top-Managerin von Nvidia selbst.

Zukünftige Führung und KI-Technik

Medienberichten zufolge haben US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass die aus China stammende Frau in der ersten Affäre vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein könnte. Trump gab an, nicht zu wissen, ob es sich um eine Spionin handelte, versicherte aber, dass die Behörden dies herausfinden würden. Colette Kress übernimmt kommissarisch die Geschäfte, während nach einer dauerhaften Lösung gesucht wird, da Nvidia-Chips zur Schlüsseltechnik für Künstliche Intelligenz geworden sind.