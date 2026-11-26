Die Hannover Rück will die Serie der Rekordgewinne fortsetzen. Die wird durch einen gewichtigen Puffer abgesichert.

Trotz des Preisabriebs in der Schaden-Rückversicherung scheinen die Gewinne der großen Rückversicherer auch in diesem Jahr nicht ihren Höhepunkt zu erreichen. Die Hannover Rück etwa, die nun bei einem Investorentag mit ihrem Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr und den nächsten dreijährigen Strategiezyklus Markterwartungen übertroffen hat, will weiterhin verlässlich Rekorde liefern.

Der Branchendritte vermittelt eine Botschaft der Zuversicht und Stabilität. Begeisterung an der Börse hat das Dax-Unternehmen mit seinen Ambitionen nicht ausgelöst. Im Kursplus von mehr als 10% seit Jahresanfang ist schon viel Positives eingepreist. Zwar sieht der Rückversicherer nach wie vor attraktives Geschäft und verdient weit mehr als seine Kapitalkosten.

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Aber die Frage nach der Qualität des Wachstums stellt sich zunehmend, wenn risikoadjustierte Preise bei Vertragserneuerungen im Schadensegment von Runde zu Runde schrumpfen und viel Kapital im Markt ist. Lücken sollen andere Ertragsquellen schließen: steigende Beiträge aus der Personenrückversicherung und aus den Kapitalanlagen etwa. Wachsende Anlagebestände sowie höhere Wiederanlagezinsen sind ein Hoffnungsträger im nächsten Strategiezyklus. Fallende Zinsen oder Turbulenzen an den Kapitalmärkten könnten diesen Hebel freilich rasch schwächen.