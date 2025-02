Trumps Alleingang im Ukrainekrieg: Ein Riss zwischen den USA und Europa

Der Alleingang von US-Präsident Donald Trump im Ukrainekrieg sorgt für Irritationen in Kiew und Europa. Trump plant ein Treffen mit Putin in Saudi-Arabien und signalisiert Kompromisse in Bezug auf die Ukraine-Krise. Deutsche Politiker kritisieren Trumps Kurs und warnen vor einem Frieden zu Moskaus Bedingungen. Bei ZDFheute live wird die Lage analysiert und die Frage diskutiert, wie Selenskyj und Europa reagieren können, um nicht als Verlierer dazustehen.

Trumps Alleingang im Ukrainekrieg irritiert Kiew und Europa. Wie können Selenskyj und Europa reagieren, um nicht als Verlierer dazustehen? Die Analyse bei ZDFheute live. Zwischen der neuen US-Regierung und Europa kriselt es: Experten sprechen sogar von einem fundamentalen Riss, was grundlegende Werte anbelangt. Mit deutlichen Worten haben deutsche Politik er am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz reagiert.

Vance sagte unter anderem, dass europäische Regierungen gefährlicher als Russland oder China seien und die Meinungsfreiheit einschränken würden. Auch Ukraines Präsident Selenskyj nahm an der Konferenz teil und machte deutlich: Keine Entscheidung über die Ukraine ohne Zustimmung Kiews. Trump wischte diese gemeinsame Position vom Tisch. Kiew und die Europäer fürchten nun einen Frieden zu Moskaus Bedingungen. Trump kündigte bereits ein Treffen mit Putin in Saudi-Arabien an und begrüßte einen neuen Geist der Zusammenarbeit mit dem Kreml. Trump gab an, die Ukraine müsse sich vom Ziel einer Nato-Mitgliedschaft ebenso verabschieden wie von der Rückkehr zu den Staatsgrenzen vor der russischen Annexion der Krim 2014. Russland bejubelte Trumps Anruf als Wendepunkt nach der jahrelangen internationalen Isolation infolge der Invasion der Ukraine. Ist Russlands Taktik aufgegangen? Sind der Ukraine die Hände gebunden? Wie kann sich Europa positionieren? Darum geht es bei ZDFheute live mit Militärexperte Gustav Gressel und ZDF-Korrespondenten Ulf Röller und Anne Brühl. Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Polens, Großbritanniens, Spaniens und Italiens machen aber klar: Sie wollen die Ukraine weiter unterstützen. In einer gemeinsamen Erklärung schreiben sie, dass sie sich angesichts des russischen Angriffskrieges für die 'Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität' der Ukraine einsetzen wollen. Außerdem sei die Beteiligung Kiews und Europas an den Friedensverhandlungen unerlässlich und der Ukraine müsse auch im Sinne der europäischen Sicherheit starke Sicherheitsgarantien gewährt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte in einem Podcast vor einem 'Diktatfrieden' und betonte, dass die Ukraine auch nach dem Ende des Krieges Entwicklungsmöglichkeiten behalten müsse. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock räumte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk ein, dass Europa die USA nicht ersetzen könne. Doch es gehe um einen europäischen Frieden, weshalb die europäischen Länder an den Verhandlungen beteiligt werden müssten. Es sei 'bedauerlich', dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump gegenüber Putin 'vor Beginn von Verhandlungen öffentlich Zugeständnisse gemacht' habe, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Es müsse aber auch klar sein, dass eine Präsenz der USA in Europa erforderlich sei, um eine wirksame Abschreckung Russlands zu gewährleisten. Hintergründig blicken wir mit Experten auf Militärpolitik, Verteidigungsstrategien und Machtverhältnisse. Wir setzen aktuelle Kriege wie in der Ukraine oder Nahost in den Kontext





ZDFheute

Ukrainekrieg Donald Trump Putin NATO EU Friedensverhandlungen Russland Ukraine Sicherheitskonferenz Deutschland USA

