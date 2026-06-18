Trumps Auftritte in Paris heben Fragen zur geistigen Fitness hervor

Bei einem Besuch in Frankreich zum 80. Geburtstag von Donald Trump zeigen Videoaufnahmen den Ex-Präsidenten müde und unsicher. Das wirft erneut Fragen zur mentalen Leistungsfähigkeit des ältesten jemals gewählten US-Präsidenten auf.

In Frankreich hat ein Video für Aufsehen gesorgt, das Donald Trump zeigt, wie er müde und mitunter wackelig auf den Beinen wirkt. Die Aufnahmen entstanden während seines Besuchs in Paris anlässlich seines 80.

Geburtstags, der mit einem UFC-Event gefeiert wurde. Trump war nach der Veranstaltung von den USA nach Europa gereist, wobei der Jetlag aufgrund der Reiserichtung besonders stark sein kann. Bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs kam Trump verspätet als Letzter an und betrat den Raum, nachdem er zuvor in die falsche Richtung gelaufen war. Bei einem Gruppenfoto blieb er allein in der Mitte stehen, während die anderen Staatschefs sich unterhielten.

Solche Szenen erinnern an ähnliche Vorfälle aus Trumps erster Amtszeit, etwa beim G20-Gipfel in Hamburg 2017. Besonders brisant ist die Wahrnehmung von Trumps geistiger Fitness, da er während seiner Amtszeit wiederholt Fragen zu seiner Gesundheit aufwarf. Mehrere Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner die mentale Leistungsfähigkeit des 80-Jährigen infrage stellt, darunter auch viele Republikaner.

Trump hatte stets betont, einen kognitiven Test bestanden zu haben, doch solche Tests umfassen einfache Aufgaben wie das Erkennen von Tieren oder das Wiederholen von Wortlisten und gelten nicht als umfassende Beurteilung der kognitiven Gesundheit. Die Debatte wird dadurch befeuert, dass Trump der älteste jemals gewählte US-Präsident ist - ein Rekord, der zuvor von Joe Biden gehalten wurde. Biden war während seiner Amtszeit ähnlichen Zweifeln an seiner Fitness ausgesetzt gewesen, was die Dynamik der politischen Wahrnehmung unterstreicht





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