Trumps Friedensinitiative im Ukrainekrieg: Hoffnung oder Trugblume?

US-Präsident Donald Trump kündigte Friedensverhandlungen zum Ukrainekrieg an. Kritiker hinterfragen die realistische Chance auf Erfolg und warnen vor den Folgen einer militärischen Niederlage für die Ukraine.

Donald Trump kündigte an, den Krieg in der Ukraine schnell beenden zu wollen. Ob sein Plan erfolgreich ist, ist jedoch fraglich. Immer, wenn es um Frieden im russisch-ukrainischen Konflikt geht, ist die Hoffnung in Deutschland und darüber hinaus groß. Die Vorstellung, dass die Kämpfe in Europa bald enden, ist für viele Menschen, auch für Kritiker von US-Präsident Donald Trump , ein Grund zur Freude. Trumps Telefonat mit Wladimir Putin am Mittwoch löste Optimismus aus.

Vielleicht kann dieser Konflikt doch schneller als gedacht gelöst werden. Trump selbst äußerte sich begeistert über das Gespräch mit dem russischen Diktator. Der amerikanische Präsident kündigte Friedensverhandlungen an, die in Saudi-Arabien stattfinden sollen. Was bedeutet das für die Zukunft der Ukraine?Doch am Freitag sorgte die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz für Verwirrung. Vance betonte, dass die mächtigste Demokratie der Welt keinen großen Wert mehr auf die Abwehr diktatorischer Regime legt. Laut Vance besteht keine besondere Bedrohung durch Russland und China. Die Pressemitteilung des Kremls zeichnet ein anderes Bild. Dort wird die Notwendigkeit betont, die „ursprünglichen Ursachen“ des Konflikts zu beseitigen. Auch die Rede von Russland über einen „vollumfassenden Frieden“ wirft Fragen auf. Wer Putins lange pseudohistorische Rede zur Geschichte der Ukraine kurz vor dem russischen Angriff im Februar 2022 zuhörte, weiß, was er darunter wirklich versteht: die bloße Existenz des ukrainischen Staates und der ukrainischen Nation, zumindest außerhalb der russischen Einflusssphäre. Kreml-Vertreter betonen wiederholt, dass sie einen einfachen Waffenstillstand ablehnen und erst mit einem voll ausgehandelten Deal zufrieden wären, in dem sich die Ukraine etwa zur radikalen Verkleinerung ihrer Armee und zur offiziellen Anerkennung der besetzten Gebiete als russisch verpflichtet. Das Trump-Team hingegen ist der Auffassung, dass zunächst einmal die Waffen einfach ruhen sollten.Dass Putin überhaupt mit einem US-Präsidenten telefonieren durfte, ist bereits eine Niederlage für die USA als Anführer der freien demokratischen Welt und ein großer Erfolg für Putin. Die Vorgängerregierung von Joe Biden verzichtete auf direkte Kontakte, weil Russland die Ukraine angegriffen hatte. Die Situation hat sich nicht geändert: Russland führt seinen Angriffskrieg tagtäglich brutal weiter. Ein persönliches Treffen mit Trump wäre ein noch größerer Erfolg für Putin und würde deutlich unterstreichen, dass der Aggressor international nicht isoliert ist. Putin wünscht sich das natürlich. Die militärisch-politische Realität des russisch-ukrainischen Krieges ändert sich aber dadurch nicht.Denn Russland führt diesen Krieg nicht, um einige wenige ukrainische Regierungsbezirke zu kontrollieren. Putins längerfristiges Mindestziel ist es, aus dem von Kiew kontrollierten Teil des Landes zumindest eine Art Lukaschenkos Belarus zu machen. Das kann auf unterschiedlichem Wege und auch über aktuelle Kampfhandlungen hinaus erreicht werden. An der Front stoßen Putins Truppen vielleicht nicht so schnell wie gewünscht vor, aber seit Oktober 2023 behält Russland die strategische Initiative. Russland hat durchaus Gründe, davon auszugehen, dass es mehr Ressourcen für die Fortsetzung dieses langen Zermürbungskrieges hat als die Ukraine.Ob Putin zufrieden ist, wenn die Ukraine auf ihre NATO-Perspektive verzichtet, deren Mitgliedstaaten aber weiter Waffen liefern – so das grobe Konzept des Trump-Teams – ist äußerst fraglich. Denn es ist nicht die NATO-Mitgliedschaft an sich, die Putin verhindern will. Diese würde nur die Chancen, die Ukraine in der Zukunft zu besetzen, radikal verkleinern. Damit ein Waffenstillstand, der auch von Kiew gewünscht wird, zu adäquaten Bedingungen entstehen kann, braucht es zumindest zwei Faktoren: die Stabilisierung der Frontlinie und eine deutliche Verschlechterung der Wirtschaftslage in Russland. Sonst kann dem Ukraine nur der Frieden auf Kosten ihrer Integrität aufgezwungen werden. Es bleibt zu hoffen, dass Donald Trump dies irgendwann versteht – und Europa endlich entsprechend handelt





Ukrainekrieg Donald Trump Wladimir Putin Frieden NATO USA Russland

