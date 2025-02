Trumps Friedensinitiative: USA fordern europäische Waffen- und Soldatenbeiträge

US-Präsident Donald Trump drängt auf Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine und fordert von europäischen Verbündeten konkrete Beiträge zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Diplomaten sprechen von einem Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs, um die Beteiligung an einem möglichen Friedensdeal zu besprechen. EU-Länder und die Ukraine kritisieren den Alleingang der USA und fordern ihre Mitsprache bei Friedensverhandlungen.

US-Präsident Donald Trump drängt mit hohem Tempo auf Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine . Während die Europäer noch beklagen, dass sie nicht eingebunden sind, schlägt die US-Regierung weitere Pflöcke ein: Per Fragebogen sollen die Verbündeten Soldaten und Waffen auflisten. Die US-Regierung hat Deutschland und andere europäische Alliierte aufgefordert, mögliche Beiträge zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu melden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen die Länder unter anderem angeben, wie viele Soldaten sie für eine Friedenstruppe oder Ausbildungsprogramme nach einem Ende des russischen Angriffskriegs in die Ukraine schicken könnten. Zudem soll es auch um Waffensysteme gehen und die Frage, was von den USA erwartet wird.Hintergrund der US-Anfrage ist der Plan von US-Präsident Donald Trump, bei einem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin über eine Lösung für ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine zu verhandeln. Er erwartet dabei, dass die Europäer nach einer möglichen Einigung dafür Verantwortung übernehmen, dass Russland die Ukraine nicht noch einmal angreift. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, er wisse, dass es den Fragebogen gebe. Er habe ihn selbst nicht gesehen, aber er könne vollkommen nachvollziehen, dass dieser dazu beitragen würde, die Gespräche zu fokussieren. Um die Frage, was die Europäer zu einem möglichen Friedensdeal beitragen können, soll es nach Angaben von Diplomaten auch bei einem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs in Paris gehen. Sie wurden in der vergangenen Woche von dem Vorstoß Trumps für Gespräche mit Putin überrascht und befürchten nun, dass die Ukrainer zu Zugeständnissen gezwungen werden könnten, die sie eigentlich nicht machen wollen. Dazu gehören unter anderem der vorläufige Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Die USA haben zudem bereits erklärt, dass sie selbst keine Truppen in die Ukraine schicken wollen. Zu dem geplanten europäischen Sondergipfel gibt es aber offenbar noch Abstimmungsbedarf. 'Es gibt laufende Gespräche zwischen führenden europäischen Politikern über ein mögliches informelles Treffen, aber noch nichts Festgelegtes', hieß es aus dem Élysée-Palast. Dass ein Treffen bereits für Sonntag oder Montag in Paris geplant sei, wurde nicht bestätigt. Dies hatte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski zunächst auf X mitgeteilt, den Post aber später zurückgezogen. 'Wir müssen unsere Stärke und Einigkeit zeigen', hatte er in dem Post erklärt. Auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Sikorski zunächst von einer Einladung zu einem Treffen in Paris durch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gesprochen. Auf der Sicherheitskonferenz wehren sich EU-Länder und die Ukraine gegen den von den USA eingeschlagenen Alleingang mit Russland zu einer Beendigung des Ukraine-Kriegs. Beide pochen darauf, dass sie bei der Suche nach einer Friedenslösung mit am Verhandlungstisch sitzen müssen





