Trumps Friedensplan für die Ukraine: Ein Verlust für Kiew?

Nach einem Telefonat mit Wladimir Putin kündigte US-Präsident Donald Trump Verhandlungen zum Ende des Ukraine-Krieges an. Der Plan soll aber für die Ukraine zu einem Verlust führen, befürchten Experten und analysieren die möglichen Konsequenzen.

US-Präsident Donald Trump kündigte nach einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin den Beginn von Verhandlungen zum Ende des Ukraine-Krieges an. Für die Ukraine ist Trump s Friedensplan jedoch eine schlechte Nachricht. \„Wir sind übereingekommen, sehr eng zusammenzuarbeiten und auch die Nationen des jeweils anderen zu besuchen.“ Trump erklärte die Ergebnisse des Gesprächs in einem kurzen Statement auf Twitter.

Putin bestätigte das Gespräch auf X und schrieb, dass er ein „wichtiges Gespräch“ mit Trump geführt habe. „Wir sprachen lange über Möglichkeiten, Frieden zu erreichen, erörterten unsere Bereitschaft, auf Teamebene zusammenzuarbeiten, und die technologischen Fähigkeiten der Ukraine - einschließlich Drohnen und anderer fortschrittlicher Industrien. Ich bin Präsident Trump dankbar für sein Interesse an dem, was wir gemeinsam erreichen können.“\Allerdings könnte der Friedensplan für die Ukraine schlechter ausfallen, als es in Selenskyjs Mitteilung klingt. Der US-amerikanische Historiker und Professor für strategische Studien Phillips O'Brien schrieb auf Twitter, dass der damalige Entwurf eines „Friedensplans“ von General Keith Kellogg „die Grundlage für jeden Friedensplan von Trump, den wir seitdem gehört haben“. Die US-Regierung vertrete denselben Standpunkt. Der Experte befürchtet, dass Verteidigungsminister Pete Hegseth sogar einen „noch schlimmeren“ Plan entworfen habe. In diesem Plan würde Putin „das meiste von dem, was er wollte“, gegeben. Interessen der Ukraine würden dagegen „sehr wenig“ Beachtung finden, schrieb O'Brien. Laut dem Entwurf soll der Konflikt in der jetzigen Form eingefroren werden. Die Ukraine wäre damit gehindert, die besetzten Gebiete zurückzuerobern und hätte Zeit für den Wiederaufbau ihres Militärs. Putin würde so eine „betrachtetliche Atempause“ verschaffen. Passend dazu erklärte der Kreml, dass Putin für eine „langfristige Lösung“ der Invasion offen sei. Die Ukraine könnte und sollte keine Gebiete befreien, solange Putin am Leben ist. Außerdem soll die Ukraine aus der Nato herausgehalten werden. Die Sanktionen gegen Russland sollen teilweise aufgehoben werden. O'Briens Fazit: „Es ist ein Plan für einen russischen Sieg - vor allem, solange Putin noch lebt.“\Militärexperte Carlo Masala sprach im Podcast „Ronzheimer“ von einer „Lose-Lose-Situation mit Blick auf die Ukraine“. Trump wolle den Krieg möglichst schnell beenden, um seine Kräfte aus Europa abziehen zu können. „Wir werden eine Verhandlung bekommen, über die Köpfe der Ukraine und der Europäer hinweg', befürchtete Masala. „Wir werden nicht gefragt werden, ob wir mit dem Ergebnis einverstanden sind. Wir werden mit dem Ergebnis konfrontiert werden und das haben wir dann zu akzeptieren.“ Womöglich müsse Europa den Frieden danach selbst sichern. „Wenn ich Putin wäre, würde ich in die Hände klatschen. Eine europäische Truppe ist doch das Beste, das Putin passieren kann. Das wird ihn nicht davon abhalten, in ein paar Jahren oder Monaten einen neuen Angriff auf den Rest der Ukraine durchzuführen. Das ist für die Russen keine Abschreckung', meinte Masala





