Trumps Handelskriege: Mehr als nur Drohungen?

Während Nordkorea an atomar bewaffneten Langstreckenraketen bastelt, vergisst Trump das Thema. Aber seine Handelskriege könnten mehr beinhalten: Eine langfristige Strategie mit überraschenden Folgen für die USA.

Während Nordkorea weiterhin an atomar bewaffneten Langstreckenraketen bastelt, als wäre nichts geschehen, vergisst Trump das Thema Nordkorea . Aber nicht alle Trump -Initiativen endeten so. Die Abrahams-Abkommen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, kamen zum Teil gegen den Willen Benjamin Netanjahus zustande, isolierten den Iran recht effektiv und haben bisher sogar den Krieg im Gazastreifen überlebt.

Diese Abkommen waren anders als bei den Verhandlungen mit Nordkorea nicht nur Theaterdonner, sondern Ausdruck einer langfristigen Strategie, die nicht nur um Israel und den Iran ging. Das Ziel: Das Palästinenser-Problem durch die Assimilierung der Palästinenser und ihre dauerhafte Ansiedlung in Israels Nachbarstaaten zu lösen. Trump hält offenbar an dieser Vision fest, wie seine Drohungen zeigen, Hilfszahlungen an Ägypten und Jordanien einzustellen, wenn diese sich weigern, Palästinenser aufzunehmen. Es könnte also durchaus sein, dass auch hinter Trumps Handelskriegen mehr steckt als nur der Versuch, heftig auf den Tisch zu schlagen. Schon in seiner ersten Amtszeit gelang es ihm, durch Austrittsdrohungen das Nafta-Abkommen neu mit Kanada und Mexiko auszuverhandeln und durch das US-Mexiko-Kanada-Abkommen zu ersetzen. Warum also nicht versuchen, jetzt wieder eine Drohkulisse aufzubauen, um so ein für die USA noch vorteilhafteres Abkommen auszuhandeln? Das würde bedeuten, dass auch hinter den anderen, inzwischen fast täglich per Dekret oder X ausgestoßenen Drohungen eine langfristige und – zumindest aus der Sicht der USA – rationale Strategie steckt. Mehr noch: Wie in seiner ersten Amtszeit, so muss diese Strategie gar nicht unbedingt vorteilhaft für die USA sein, es genügt, wenn sie für Trumps Klientel vorteilhaft ist. Beispiel: Wer technologisch fortgeschrittene Pkws mit modernen Verbrennermotoren mit Schutzzöllen belegt, handelt nicht unbedingt gesamtwirtschaftlich vorteilhaft für sein Land, wenn es selbst keine solchen Autos herstellt: Die Luft wird schlechter, der Verbrauch und die Preise steigen und Strukturwandel in der Autoindustrie wird abgebremst. So gesehen wirken Schutzzölle wie Subventionen – sie bremsen Modernisierung. Aber sie erhalten Arbeitsplätze in weniger modernen Branchen – das ist gut für die Arbeiter im Rust-Belt und für die General-Motors-Aktionäre und die GM-Zulieferer, die zu Trumps Kernwählerschaft zählen. Und so wird aus etwas, was für die USA insgesamt nachteilig ist, etwas, das für Trump-nahe Lobbys Sinn ergibt. Sehen wir uns also Trumps jüngsten (teilweise wieder abgesagten) Handelskriege an. Manche ihrer längerfristigen Folgen dürften Trump nämlich genauso überraschen wie seine Gegner. Niemand ist Schutzzöllen hilflos ausgeliefert. Das beginnt damit, dass Zölle meist zwei sich widersprechende Auswirkungen haben. Sind sie niedrig, wird viel importiert, sie spülen dann aber auch viel Geld in die Staatskasse. Ab einem bestimmten Punkt – der vor allem von der Kaufkraft im Empfängerland abhängt – hat der Staat aber nichts mehr von hohen Zöllen, weil sich Importe dann nicht mehr lohnen. Dann kommt der Import zum Erliegen und der Staat zahlt drauf: Er muss zwar weiterhin seine Zoll-Infrastruktur an den Grenzen und seine Zoll-Verwaltung aufrechterhalten, nimmt aber nichts mehr durch sie ein. Und es kann sein, dass manche der so geschützten Branchen dann vollkommen den Anschluss an den Weltmarkt verlieren. Um auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen: Wenn gar keine modernen PKWs mehr in die USA importiert werden, lohnt es sich, selbst die ältesten und am meisten Sprit schluckenden Rostlauben zu restaurieren, um damit zu fahren. Man kann das auf Kuba beobachten, wo das US-Embargo ähnliche Auswirkungen hat wie kubanische Schutzzölle gegen US-Einfuhren. Länder, die mit Schutzzöllen belegt werden, können sich dagegen durchaus wehren. Zum einen über (ziemlich langwierige) WTO-Verhandlungen und -Klagen. Das versucht jetzt China in Bezug auf Trumps zehn-prozentige Strafzölle. Allerdings gibt es niemanden auf der Welt, der eine Supermacht wie die USA dazu zwingen könnte, WTO-Schiedssprüche auch umzusetzen. Es den USA mit gleicher Münze heimzuzahlen, ergibt nur einen Sinn bei Handelsbeziehungen, die zum Nachteil der USA asymmetrisch sind. Das ist so zwischen den USA und der EU: Die USA importieren mehr an Waren aus der EU als umgekehrt, aber die EU importiert mehr Dienstleistungen aus den USA. Und die EU ist der größere Markt. Durch einen Handelskrieg würden die USA also den Zugang zu einem riesigen Markt verlieren, während der Verlust für die EU durch den Wegfall des US-Markts relativ betrachtet kleiner wäre. Eine Situation wie beim Brexit: Die EU hat den Wegfall des britischen Marktes gut verkraftet, Großbritannien den Wegfall des viel größeren EU-Marktes dagegen nur mit Ach und Krach





