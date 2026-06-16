Donald Trump hat seinen Iran-Kurs geändert und verhandelt nun mit dem Regime, während die Opposition und das iranische Volk außen vor bleiben. Exil-Kronprinz Reza Pahlavi kritisiert die mangelnde Einbindung und die fehlende Unterstützung Europas. Im Iran selbst wächst die Unterdrückung, aber die Hoffnung auf neue Proteste bleibt.

Es schien, als habe Donald Trump (80) den Irankrieg anfangs dem unterdrückten iranischen Volk gewidmet. Nach der Tötung von Ayatollah Ali Chamenei (†86) in den ersten Kriegsstunden erklärte der US-Präsident ausdrücklich: 'Das ist die größte Chance für das iranische Volk, sein Land zurückzuerobern.

' Nach mehr als hundert Kriegstagen hat sich das Blatt gewendet: Das Schicksal des iranischen Volkes spielt im jetzigen Iran-Deal offenbar keine Rolle mehr. Das Mullah-Regime - nun mit Sohn Modschtaba Chamenei (56) an der Spitze - wirkt gefestigter denn je. Trump sagte jüngst sogar, er komme mit dem neuen Mullah bei den Verhandlungen 'ganz gut zurecht'. Irans Exil-Kronprinz Reza Pahlavi, Sohn des letzten Schahs und Oppositionsfigur, nahm während des Black Sea Security Forum in Odessa teil.

Kritiker werfen ihm vor, das Drängen auf Regimewechsel offenbar aufgegeben zu haben. Auch für Exil-Iraner ist das eine bittere Pille. Rund um Oppositionsführer Reza Pahlavi (65) ist die Verbitterung spürbar. Sein Stabschef Cameron Khansarinia und die Journalistin Tina Ghazimorad zeichneten gegenüber Pressevertretern ein weiter düsteres Bild der Lage im Iran.

Auf eine Frage der BILD monierte Khansarinia, dass die Opposition 'nicht direkt in die Verhandlungen eingebunden' gewesen sei. Pahlavis Team stehe zwar in Kontakt mit der US-Regierung, doch beim jüngsten Tauziehen blieben die Exil-Regimegegner Zaungäste. Kritik gab es auch in Richtung Europa, das in dem Konflikt 'komplett abwesend' gewesen sei. Bilder des Volksaufstandes im Januar zeigen protestierende Iraner gegen die Regierung in Teheran - es wurden bis zu 40.000 von Regime-Kräften getötet.

Im Iran selbst, so beharren Pahlavis Leute, schwelt die Opposition weiter. Dass es keine Massenproteste gebe, bedeute nicht, dass das Regime das Land im Griff habe. Die Mullahs hätten ihr Unterdrückungsmodell verändert: Statt nur mit Brutalität auf den Straßen zu reagieren, solle das Volk 'psychologisch erschöpft' werden. Seit dem 18.

März wurden mindestens 20 Menschen hingerichtet. Es seien für Pahlavis Team nicht nur willkürliche Tötungsakte, sondern politische Botschaften: Das könnte auch deiner Familie drohen! Die emotionale Atmosphäre im Land beschreibt Ghazimorad als eine 'Mischung aus Wut, Trauer und Angst'. Das Regime gehe gerade auch an den Universitäten knallhart vor.

Kritische Studenten erhielten Exmatrikulationsbescheide. Für viele Iraner fühle es sich an, als sei das ganze Land vom Regime 'gekapert' worden. Ein gefährliches Gebräu aus wirtschaftlicher Not und moralischer Wut brodle weiter. Die Mullahs bleiben hochnervös, so die Exil-Opposition.

In einem internen Papier soll eingeräumt worden sein, dass bei den Januar-Protesten hundert Städte am Rand des Zusammenbruchs standen. Pahlavi-Berater Khansarinia ist sich aber trotz aller Rückschläge sicher: 'Es wird neue Proteste geben!

' Die Entwicklungen werfen ein Schlaglicht auf die komplexe geopolitische Lage im Nahen Osten. Während die USA unter Trump zunächst eine harte Linie gegenüber dem Iran fuhren, scheint sich nun eine pragmatischere Haltung durchzusetzen. Dies könnte bedeuten, dass die Interessen der iranischen Bevölkerung zugunsten von Stabilität und wirtschaftlichen Abkommen geopfert werden. Die Opposition im Exil fühlt sich übergangen und fürchtet, dass die Chance auf einen Regimewechsel vertan wird.

Auch die europäischen Staaten werden kritisiert, da sie sich aus dem Konflikt weitgehend herausgehalten haben. Die Stimmung im Iran selbst ist angespannt: Die Wirtschaft leidet unter Sanktionen, die Inflation steigt, und die Menschen haben Angst vor willkürlicher Verhaftung und Hinrichtung. Dennoch gibt es Hoffnung auf erneute Proteste, da die Unzufriedenheit in der Bevölkerung weiter wächst. Die Mullahs versuchen, die Opposition durch psychologischen Druck und Einschüchterung zu ersticken, aber die Wut über Unterdrückung und wirtschaftliche Not könnte jederzeit wieder aufflammen





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