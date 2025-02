Trumps Mugshot im Weißen Haus

Donald Trumps Mugshot aus der Verhaftung in Georgia hängt öffentlich im Weißen Haus aus. Der ehemalige US-Präsident ist der erste, der ein solches Foto vorweisen kann. Inzwischen hat sich im Weißen Haus einiges verändert, Elon Musk leitet ein neues Department und Trumps Sohn X hat bei einer Pressekonferenz für Aufsehen gesorgt.

Donald Trump (78) vor seinem erneuten Amtsantritt als US-Präsident im letzten Jahr war bereits 2023 verhaftet und von der Polizei fotografiert worden. Das sogenannte Mugshot des Politik ers hat nun seinen Weg in das Weiße Haus gefunden. Wie aktuelle Fotos vom Flur vor dem Oval Office zeigen, hängt das Bild für alle Besucher sichtbar an einer Wand. Genauer gesagt prangt dort die Titelseite der New York Post, die das Polizeifoto damals abdruckte.

Das Bild konnte auch bei einem Treffen von Trump mit dem indischen Premierminister Narendra Modi durch eine offene Tür erspäht werden. \Das Mugshot entstand bei Trumps Verhaftung im Bundesstaat Georgia und markiert einen historischen Moment: Der Vater von Ivanka Trump (43) ist der erste amtierende oder ehemalige US-Präsident, der ein solches Foto vorzuweisen hat. Damals wurde er wegen 13 Gesetzesverstößen im Zusammenhang mit der Beeinflussung der Wahlergebnisse in Georgia festgenommen. Gegen eine Kaution von umgerechnet 190.000 Euro kam der damalige Ex-Präsident wieder frei. Seitdem haben sich laut ABC News drei Anwälte des umstrittenen Staatsmannes für schuldig erklärt, ein finales Urteil wurde allerdings noch nicht gesprochen. \Seit der 78-Jährige im Januar zum 47. Präsidenten erklärt wurde, hat sich im Weißen Haus einiges verändert. Elon Musk (53) leitet nun das 'Department of Government Efficiency' und scheint sich das ein oder andere Mal über Trumps Willen hinweggesetzt zu haben. Bei einer Pressekonferenz im Februar turnte sein Sohn X dem Staatsoberhaupt auf der Nase herum. Der Spross zog nicht nur Grimassen, während die Erwachsenen sprachen, sondern versuchte, den Präsidenten mit einem 'Psst' sogar zum Schweigen zu bringen





