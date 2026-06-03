Donald Trump veröffentlicht extrem viele Beiträge auf Truth Social, darunter KI-generierte Memes, Angriffe auf politische Gegner und Eigenlob. US-Medien sprechen von einer wahnhaften Spirale. Assistentin Natalie Harp soll helfen. Kritiker warnen vor Polarisierung und fragen nach Trumps Verfassung.

Eifrige Einträge in sozialen Medien waren stets ein Markenzeichen von Donald Trump (79). Doch zuletzt wirken seine oft nächtlichen Posting-Stürme außer Kontrolle. US-Medien schreiben bereits von einer wahnhaften Spirale.

In seiner jüngsten wilden Serie auf seinem Lieblingskanal Truth Social veröffentlichte der Präsident am Montag 47 Beiträge in nur 31 Minuten. Es ist meist eine bekannte Mischung, wenn es Updates zu Weltereignissen wie dem Iran-Krieg, Wahlempfehlungen für republikanische Kandidaten und eine große Portion Eigenlob für Erfolge seiner Präsidentschaft gibt. Barack Obama (64), den Trump oft als Landesverräter beschimpft, auch Ex-Kongresschefin Nancy Pelosi (86) und weitere Dummokraten, wie Trump die Opposition neuerdings verunglimpft, bekommen ihr Fett weg.

Regelmäßig beklagt Trump frühere Anklagen und empfundene Ungerechtigkeiten. Oder er provoziert mit Postings, in denen er den nördlichen Nachbarn angreift. Zum neuen Faible wurde zuletzt Trumps Drang zur Verschönerung der US-Hauptstadt Washington D.C. : Es hagelt Fotos vom Baufortschritt des riesigen Ballsaals, Skizzen eines geplanten 50 Meter hohen Bauwerks oder Aufnahmen der Wasseranlage Reflecting Pool vor dem Lincoln Memorial, deren Boden gerade blau lackiert wird.

Für Aufsehen sorgen auch wilde, oft KI-generierte Memes: Mal sitzt Trump in Badehose mit Vize JD Vance (41) und anderen Stützen seiner Regierung im Reflecting Pool. Mal dunkt er einen Basketball. Eine Animation zeigt Notenbankchef Jerome Powell (73), wie er in einen Müllcontainer stürzt. Hinzu kommt Martialisches: Trump inszeniert sich als Kriegsschiff-Kapitän.

Oder er teilt Bilder, in denen eine iranische Drohne im Laserfeuer eines US-Zerstörers schmilzt. Im Mai veröffentlichte er auch ein KI-generiertes Bild von Barack Obama, Joe Biden und Nancy Pelosi, das für weitere Kontroversen sorgte. Laut Wall Street Journal liegt die durchschnittliche Anzahl seiner Beiträge bei etwa 27 pro Tag. Dass er eine lange Erklärung zu den Iran-Verhandlungen gleich mehrfach veröffentlichte, warf neue Fragen auf, auch zu seiner kognitiven Verfassung.

Doch wer hilft Trump eigentlich bei dieser Flut an Einträgen? Seine Assistentin im Weißen Haus, Natalie Harp (34), soll dem Präsidenten laut Berichten bei der Koordination und Veröffentlichung assistieren. Die extreme Steigerung seiner politischen Kommunikation überTruth Social wird von Beobachtern zunehmend als unberechenbar und fragwürdig eingestuft. Besonders die nächtlichen Postings, oft ohne klaren Kontext, sorgen für Spekulationen über den geistigen Zustand und die strategische Zielsetzung des ehemaligen und wiedergewählten Präsidenten.

Während seine Anhänger die direkte Kommunikation schätzen, warnen Kritiker vor einer weiteren Polarisierung und der Gefährdung institutioneller Prozesse durch solche unkontrollierten Äußerungen. Zudem verstärkt die Vielzahl an KI-generierten Inhalten die Debatte über Desinformation und Manipulation in der politischen Sphäre. Trumps Fokus auf Washington D.C. und seine wiederholten Angriffe auf politische Gegner zeigen ein Muster der Selbstinszenierung und Ablenkung.

Angesichts dieser Entwicklungen fragen sich viele, welche Rolle sein Team tatsächlich bei der Kuratierung und Freigabe dieser Beiträge spielt und ob die regelmäßige Wiederholung von Themen wie den Iran-Verhandlungen auf ein mögliches琳琅满目的strategisches Kommunikationskonzept hindeuten oder aber auf wiederkehrende gedankliche Verhaftungen. Die amerikanische Öffentlichkeit und die internationalen Beobachter bleiben wachsam, wie sich diese einzigartige Form der Präsidentenkommunikation auf die Demokratie und die globale Stabilität auswirken wird.

Der Druck auf das Umfeld Trumps wächst, Klarheit über die Natur und die Absicht hinter diesen Posts zu schaffen





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